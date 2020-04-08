"А почему бы нет?" Врачи на Украине заменили аппараты ИВЛ обычными пакетами

Украинские врачи вынуждены спасать больных с коронавирусом в условиях недостатка аппаратов искусственной вентиляции легких. Медик из Харькова Елизавета Шилова написала на своей странице в Facebook о старом и почти забытом методе, который использовали на Украине 20 лет назад. Тогда жизни пациентов спасали с помощью обычных полиэтиленовых пакетов, которые использовали вместо ИВЛ.

"Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?!" - написала врач в соцсети.

Украинские медики решили попробовать этот метод еще раз. По словам Елизаветы Шиловой, сложнее всего было найти подходящие пакеты, к которым можно присоединить кислородные трубку без утечки воздуха.

"Они часто рвались. Сложно было найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову, и от запаха полиэтилена дурно становилось даже здоровым", - заявила Шилова.

В результате удалось найти одного производителя, который со второй попытки запустил выпуск пакетов нужного качества. Теперь их не только используют в харьковской больнице, но и делятся опытом с коллегами из других медучреждений.

На Украине уже - больше 1,4 тысячи заразившихся коронавирусом. Погибли 45 человек умерли, 28 выздоровели.