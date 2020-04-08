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"А почему бы нет?" Врачи на Украине заменили аппараты ИВЛ обычными пакетами

08 апреля 2020, 17:35  •  89 • В мире
Медики на Украине вынуждены искать выход из-за недостатка аппаратов ИВЛ для больных с коронавирусом. Врач из Харькова Елизавета Шилова написала на своей страничке в соцсети, что в их больнице удалось компенсировать нехватку медоборудования обычными полиэтиленовыми пакетами. "А почему бы нет", - заявила женщина.
Украинские врачи вынуждены спасать больных с коронавирусом в условиях недостатка аппаратов искусственной вентиляции легких. Медик из Харькова Елизавета Шилова написала на своей странице в Facebook о старом и почти забытом методе, который использовали на Украине 20 лет назад. Тогда жизни пациентов спасали с помощью обычных полиэтиленовых пакетов, которые использовали вместо ИВЛ.
"Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?!" - написала врач в соцсети.
Украинские медики решили попробовать этот метод еще раз. По словам Елизаветы Шиловой, сложнее всего было найти подходящие пакеты, к которым можно присоединить кислородные трубку без утечки воздуха.
"Они часто рвались. Сложно было найти прозрачные и, пардон, не вонючие. Некоторые одеваешь на голову, и от запаха полиэтилена дурно становилось даже здоровым", - заявила Шилова.
В результате удалось найти одного производителя, который со второй попытки запустил выпуск пакетов нужного качества. Теперь их не только используют в харьковской больнице, но и делятся опытом с коллегами из других медучреждений.
На Украине уже - больше 1,4 тысячи заразившихся коронавирусом. Погибли 45 человек умерли, 28 выздоровели.
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