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"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам

25 марта 2022, 18:35  •  304 • В мире
В Сети посмеялись над видео, снятым украинским военным. На записи двое парней пытаются сосчитать, сколько будет, если сложить семь и пять.
Интернет-комментаторы в восхищении от уровня школьной подготовке украинских военных. в Сети появились кадры, где запечатлено, как солдат на пальцах высчитывает сумму семи и пяти.
"Шесть плюс шесть – это двенадцать", - авторитетно заявляет он.
Его сослуживец, снимающий все на камеру добавляет: семь плюс пять также будет двенадцать.
Скриншот Telegram/Мадам Секретарь
Герой записи недоумевающе смотрит на оппонента и восклицает: "Да не может быть! Да почему? Нет".
Тогда оператору приходится демонстрировать все на пальцах. "Семь пальцев поставь и посчитай", - советует он товарищу и показывает свою пятерню.
Тот послушно считает, а затем от неожиданности результата ругается. "Да не может быть! А почему 12 выходит, с чего бы?".
Оператор не скрывает своего недоумения, а затем подтрунивает над коллегой, заявляя, что семь плюс семь будет четырнадцать. Однако этот пример не впечатляет озадаченного бойца, который так и не сумел поверить в итог предыдущего примера.
В Сети на этот ролик язвительно заметили: "Украинские военнослужащие упражняются в высшей математике".

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