"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам

В Сети посмеялись над видео, снятым украинским военным. На записи двое парней пытаются сосчитать, сколько будет, если сложить семь и пять.

Интернет-комментаторы в восхищении от уровня школьной подготовке украинских военных. в Сети появились кадры, где запечатлено, как солдат на пальцах высчитывает сумму семи и пяти.

"Шесть плюс шесть – это двенадцать", - авторитетно заявляет он.

Его сослуживец, снимающий все на камеру добавляет: семь плюс пять также будет двенадцать.

Скриншот Telegram/Мадам Секретарь

Герой записи недоумевающе смотрит на оппонента и восклицает: "Да не может быть! Да почему? Нет".

Тогда оператору приходится демонстрировать все на пальцах. "Семь пальцев поставь и посчитай", - советует он товарищу и показывает свою пятерню.

Тот послушно считает, а затем от неожиданности результата ругается. "Да не может быть! А почему 12 выходит, с чего бы?".

Оператор не скрывает своего недоумения, а затем подтрунивает над коллегой, заявляя, что семь плюс семь будет четырнадцать. Однако этот пример не впечатляет озадаченного бойца, который так и не сумел поверить в итог предыдущего примера.

В Сети на этот ролик язвительно заметили: "Украинские военнослужащие упражняются в высшей математике".