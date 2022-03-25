|
"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам
25 марта 2022, 18:35 • 304 • В мире
В Сети посмеялись над видео, снятым украинским военным. На записи двое парней пытаются сосчитать, сколько будет, если сложить семь и пять.
Интернет-комментаторы в восхищении от уровня школьной подготовке украинских военных. в Сети появились кадры, где запечатлено, как солдат на пальцах высчитывает сумму семи и пяти.
"Шесть плюс шесть – это двенадцать", - авторитетно заявляет он.
Его сослуживец, снимающий все на камеру добавляет: семь плюс пять также будет двенадцать.
Скриншот Telegram/Мадам Секретарь
Герой записи недоумевающе смотрит на оппонента и восклицает: "Да не может быть! Да почему? Нет".
Тогда оператору приходится демонстрировать все на пальцах. "Семь пальцев поставь и посчитай", - советует он товарищу и показывает свою пятерню.
Тот послушно считает, а затем от неожиданности результата ругается. "Да не может быть! А почему 12 выходит, с чего бы?".
Оператор не скрывает своего недоумения, а затем подтрунивает над коллегой, заявляя, что семь плюс семь будет четырнадцать. Однако этот пример не впечатляет озадаченного бойца, который так и не сумел поверить в итог предыдущего примера.
В Сети на этот ролик язвительно заметили: "Украинские военнослужащие упражняются в высшей математике".
Подпишитесь на нас
304
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2022, 08:05
|
20 марта 2022, 02:20
|
18 марта 2022, 18:15
|
19 марта 2022, 17:00
|
19 марта 2022, 17:35
|
24 марта 2022, 06:25
|
18 марта 2022, 18:15