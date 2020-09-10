"А по сусалам?": Сатановский про "арест" Киевом 65 российских самолётов

Украина заочно арестовала 65 самолётов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полёты в Крым без разрешения Киева. Ситуацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

По его словам, от виртуального ареста 65 самолётов России ни тепло, ни холодно. Политолог предполагает, что Киев лелеет надежду нет-нет, да где-нибудь и прихватить российские авиалайнеры.

Жадные очень. Ну, мелкое пиратство и разбой, конечно, для Запорожской сечи и киевских в целом всегда было национальным развлечением… Теперь воздушным пиратством промышлять собрались, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Он добавляет, что Незалежная понимает только язык силы. Всё остальное Киев принимает за слабость, отмечает политолог.

Самолёты им наши нужны, Крым нужен... А по сусалам? - комментирует Сатановский.

Напомним, что тем временем Росавиация анонсировала возобновление рейсов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, однако в документе не оговаривалась точная дата возобновления авиасообщения, пишет Nation News.