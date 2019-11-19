"А по соседству жил Троцкий": Daily Mail нашла "русский след" в смерти основателя "Белых касок"

Как пишет Daily Mail, бывший офицер британской армии, основатель псевдогуманитарной организации "Белые каски" попал в больницу с высоким давлением. А спустя сутки его нашли мертвым.

Сообщается, что эксперты не обнаружили на трупе основателя "Белых касок" следов, указывающих на насильственный характер гибели. Таким образом, была подтверждена версия о самоубийстве Ле Мезюрье.

Экономка Гюль Файзуллаева рассказала изданию, что он в последние дни выглядел "напряжённым" и "очень усталым", жаловался на плохое самочувствие. "Был на себя не похож", - отмечает она. По её словам, он пожаловался на недомогание и отказался от ужина. "Я измерила его давление, и оно было 160/120, - говорит домработница. - Мы обратились в больницу. Врачи ему сделали укол, после этого мы вернулись домой".

Файзуллаева сказала, что у её работодателя недавно были проблемы со сном. "Он начал принимать таблетки, потому что не мог нормально уснуть", - говорит женщина.

Примечательно, что в британском издании подчёркивают: мол, организация "Белые каски" якобы спасла "множество жизней людей в Сирии". А русские "постоянно критиковали его работу на Ближнем Востоке". Также издание пишет обтекаемо, что, мол, "за его преждевременную смерть могли быть ответственны неведомые силы". Вполне возможно, намекают журналисты, что в этой истории есть "русский след".

Однако домработница опровергла все домыслы корреспондентов, заявив, что её хозяин не водил знакомств с русскими. По крайней мере, в доме не было слышно русской речи. "У него не было русских друзей в доме, - говорит она. - Я знаю, так как я родом из Узбекистана и говорю по-русски. Люди приходили и оставались на несколько дней, в основном британцы".

Тогда журналисты решили сделать некий упор на описание того, где же находится дом, в котором умер основатель "Белых касок". "Роскошный 100-летний дом с видом на море в Турции Ле Мезюрье со своей женой арендовал и старался приезжать туда на выходные", - сообщает издание.

И в желании хоть здесь найти какой-то "русский след" издание отмечает, что по соседству находится дом, в котором советский революционер Лев Троцкий жил в изгнании в конце 1920-х - начале 1930-х годов. Выводов вроде бы не делает, но осадочек, как говорится, остаётся.