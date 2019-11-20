"А по-большому ходят в Эстонию": Каждый десятый латыш живёт в доме без туалета

Хуже, чем в Литве, ситуация только в Румынии: там без туалета обходится 27,7 процента жителей. В Болгарии в таком положении живёт 15,3 процента граждан.

Латвия и Эстония в "туалетном рейтинге" расположились за первой тройкой антилидеров - 9,9 и 5,3 процента соответственно. В целом в Евросоюзе 2,1 процента людей не имеют туалета в собственных жилищах, говорится в исследовании.

"А куда они по большому-то ходят? В Эстонию, что ли?" - задаётся вопросом пользователь @1978_alex2906. "Поля удобряют", - отвечает ему @brocyura.

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