Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский: выборы в Донбассе могут состояться, когда территория будет подконтрол...
Багдасаров МОЩНО об Украине: "Большего ПОЗОРА не увидеть!"
Путин опроверг «россказни об отсутствии демократических институтов в РФ»
Все, что нажито непосильным трудом: три унитаза импортных...
Главная / В мире

"А по-большому ходят в Эстонию": Каждый десятый латыш живёт в доме без туалета

20 ноября 2019, 20:54  •  183 • В мире
Более десяти процентов граждан Литвы - 10,6% - проживают без своего туалета со смывом, сообщило агентство Eurostat по итогам статистики за 2018 год. "А по-большому ходят в Эстонию", - иронизируют пользователи Twitter.
Хуже, чем в Литве, ситуация только в Румынии: там без туалета обходится 27,7 процента жителей. В Болгарии в таком положении живёт 15,3 процента граждан.
Латвия и Эстония в "туалетном рейтинге" расположились за первой тройкой антилидеров - 9,9 и 5,3 процента соответственно. В целом в Евросоюзе 2,1 процента людей не имеют туалета в собственных жилищах, говорится в исследовании.
"А куда они по большому-то ходят? В Эстонию, что ли?" - задаётся вопросом пользователь @1978_alex2906. "Поля удобряют", - отвечает ему @brocyura.
Скриншот: Twitter

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
19 ноября 2019, 22:09
"Вызывает недоумение": В Минобороны России удивились обвинениям Турции и ответили на угрозы
20 ноября 2019, 17:39
"Большего позора придумать нельзя": Сатановский напомнил, что в море ходит, а что, как "украинские лайбы", плавает
20 ноября 2019, 01:09
«Дорожит сотрудничеством с Москвой»: как Эрдоган противостоит давлению США по вопросу закупок С-400
20 ноября 2019, 20:54
"Америка всё портит": Туристы из Германии приехали в Крым и были удивлены
20 ноября 2019, 01:24
Швецию, закрывшую расследование против Ассанжа, уличили в игре на Белого Хозяина
20 ноября 2019, 17:39
"Верните отнятые эстонские территории": В Таллине решили выдвинуть "претензии" Москве в связи с пограничным договором
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2019, 01:24
Почему Украина стала страной-лузером
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к убийству Соловьёва
18 ноября 2019, 03:54
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условиях интеграции
17 ноября 2019, 18:09
"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
14 ноября 2019, 02:24
Коломойский в интервью New York Times : «Русские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО наложите в штаны»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.