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"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду
30 августа 2019, 03:39 • 119 • Политика
Экс-президент Украины Петр Порошенко в Раде устроил перепалку с депутатами, которые уже не чают увидеть его за решеткой. "А Петр Алексеевич все еще среди нас" - такой фразой пообещал заканчивать каждое выступление один из украинских парламентариев.
В Верховной Раде Украины состоялась перепалка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатом партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа". Бывшему главе не понравилось, что его обвиняют, как на "российских телеканалах".
Перепалка началась с вопроса депутата Максима Бужанского к кандидату в генпрокуроры Руслану Рябошапке о том, будет ли наказан за свои преступления Петр Порошенко. Это сильно разозлило бывшего главу Украины, на которого, с момента ухода из кресла президента, заведено уже больше 10 уголовных дел.
После этого слово взял депутат Нестор Шуфрич из "Оппоплатформы". Он подчеркнул, что Порошенко должен отправиться за решетку. В этой связи Шуфрич пообещал, что каждое свое выступление будет завершать фразой "А Петр Алексеевич все еще среди нас".
Это разозлило экс-президента Украины ещё сильнее.
Фото: скриншот Twitter/@poroshenko
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