"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду

В Верховной Раде Украины состоялась перепалка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатом партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа". Бывшему главе не понравилось, что его обвиняют, как на "российских телеканалах".

Перепалка началась с вопроса депутата Максима Бужанского к кандидату в генпрокуроры Руслану Рябошапке о том, будет ли наказан за свои преступления Петр Порошенко. Это сильно разозлило бывшего главу Украины, на которого, с момента ухода из кресла президента, заведено уже больше 10 уголовных дел.

"Я хотел бы, чтобы голословные обвинения, которые звучат в российских СМИ, не повторялись здесь", - грозно заявил в микрофон Порошенко

После этого слово взял депутат Нестор Шуфрич из "Оппоплатформы". Он подчеркнул, что Порошенко должен отправиться за решетку. В этой связи Шуфрич пообещал, что каждое свое выступление будет завершать фразой "А Петр Алексеевич все еще среди нас".

Это разозлило экс-президента Украины ещё сильнее.

"Мы не должны превращать Верховную Раду на площадку перепалок и троллинга. Меня не интересует мнение господина Шуфрича", - обижено написал он в Twitter.

Фото: скриншот Twitter/@poroshenko