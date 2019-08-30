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"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду

30 августа 2019, 03:39  •  119 • Политика
Экс-президент Украины Петр Порошенко в Раде устроил перепалку с депутатами, которые уже не чают увидеть его за решеткой. "А Петр Алексеевич все еще среди нас" - такой фразой пообещал заканчивать каждое выступление один из украинских парламентариев.
В Верховной Раде Украины состоялась перепалка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатом партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа". Бывшему главе не понравилось, что его обвиняют, как на "российских телеканалах".
Перепалка началась с вопроса депутата Максима Бужанского к кандидату в генпрокуроры Руслану Рябошапке о том, будет ли наказан за свои преступления Петр Порошенко. Это сильно разозлило бывшего главу Украины, на которого, с момента ухода из кресла президента, заведено уже больше 10 уголовных дел.
"Я хотел бы, чтобы голословные обвинения, которые звучат в российских СМИ, не повторялись здесь", - грозно заявил в микрофон Порошенко
После этого слово взял депутат Нестор Шуфрич из "Оппоплатформы". Он подчеркнул, что Порошенко должен отправиться за решетку. В этой связи Шуфрич пообещал, что каждое свое выступление будет завершать фразой "А Петр Алексеевич все еще среди нас".
Это разозлило экс-президента Украины ещё сильнее.
"Мы не должны превращать Верховную Раду на площадку перепалок и троллинга. Меня не интересует мнение господина Шуфрича", - обижено написал он в Twitter.
Фото: скриншот Twitter/@poroshenko

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