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"А переговоры с Лавровым?": Глава МИД Норвегии опровергла ложь о России
22 августа 2021, 18:25 • 256 • Политика
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде опровергла ложь кандидата в премьеры упоминанием о встречах с министром иностранных дел России. Будто говоря "а как же переговоры с Лавровым?", она поставила на место политика Стёре.
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде опровергла слова о том, что у Москвы и Осло плохие отношения. О неважных международных связях двух стран ранее сказал кандидат в премьеры Йонас Гар Стёре. Об этом сообщает РИА Новости.
Стёре говорил, что Норвегия и Россия почти перестали сотрудничать. Сёрейде же подчеркнула, что политик говорит неправду и сам об этом знает.
"Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел", - сказала норвежский дипломат.
Она сказала, что у России и Норвегии больше связей, чем у других стран.
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