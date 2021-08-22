"А переговоры с Лавровым?": Глава МИД Норвегии опровергла ложь о России

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде опровергла ложь кандидата в премьеры упоминанием о встречах с министром иностранных дел России. Будто говоря "а как же переговоры с Лавровым?", она поставила на место политика Стёре.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде опровергла слова о том, что у Москвы и Осло плохие отношения. О неважных международных связях двух стран ранее сказал кандидат в премьеры Йонас Гар Стёре. Об этом сообщает РИА Новости.

Стёре говорил, что Норвегия и Россия почти перестали сотрудничать. Сёрейде же подчеркнула, что политик говорит неправду и сам об этом знает.

"Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел", - сказала норвежский дипломат.

Она сказала, что у России и Норвегии больше связей, чем у других стран.