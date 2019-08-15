"А они одни хорошие...": Продюсер Пригожин о безработных блогерах на протестах в Москве

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал субботние митинги в Москве и участие в них звёзд шоу-бизнеса и интернет-селебрити. По его мнению, организаторы митингов сами не знают, чего хотят от властей, и руководствуются принципом "все плохие, а они одни хорошие".

Пригожин отметил, что не является сторонником действующих властей, однако прежде чем предъявлять власти какие-то требования - их следует чётко сформулировать. Но никакой чёткой и ясной программы он от протестующих не услышал.

"Организаторы пытаются создать тренд на то, чтобы люди выходили на улицы. Ну, некоторые и выходят. Честно говоря, для меня это лентяи и бездельники", - сказал Пригожин в интервью МК.

Продюсер напомнил, что сам приехал в столицу из Махачкалы и своего нынешнего положения добился своим усердным трудом. Никакие родители не помогали.