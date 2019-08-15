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"А они одни хорошие...": Продюсер Пригожин о безработных блогерах на протестах в Москве
15 августа 2019, 06:09 • 87 • Политика
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин застыдил столичных митингующих. "Работать не пробовали?" - обратился он к блогерам-революционерам, которые считают, что "все козлы, а они одни хорошие".
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал субботние митинги в Москве и участие в них звёзд шоу-бизнеса и интернет-селебрити. По его мнению, организаторы митингов сами не знают, чего хотят от властей, и руководствуются принципом "все плохие, а они одни хорошие".
Пригожин отметил, что не является сторонником действующих властей, однако прежде чем предъявлять власти какие-то требования - их следует чётко сформулировать. Но никакой чёткой и ясной программы он от протестующих не услышал.
Продюсер напомнил, что сам приехал в столицу из Махачкалы и своего нынешнего положения добился своим усердным трудом. Никакие родители не помогали.
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