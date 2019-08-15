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"А они одни хорошие...": Продюсер Пригожин о безработных блогерах на протестах в Москве

15 августа 2019, 06:09  •  87 • Политика
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин застыдил столичных митингующих. "Работать не пробовали?" - обратился он к блогерам-революционерам, которые считают, что "все козлы, а они одни хорошие".
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал субботние митинги в Москве и участие в них звёзд шоу-бизнеса и интернет-селебрити. По его мнению, организаторы митингов сами не знают, чего хотят от властей, и руководствуются принципом "все плохие, а они одни хорошие".
Пригожин отметил, что не является сторонником действующих властей, однако прежде чем предъявлять власти какие-то требования - их следует чётко сформулировать. Но никакой чёткой и ясной программы он от протестующих не услышал.
"Организаторы пытаются создать тренд на то, чтобы люди выходили на улицы. Ну, некоторые и выходят. Честно говоря, для меня это лентяи и бездельники", - сказал Пригожин в интервью МК.
Продюсер напомнил, что сам приехал в столицу из Махачкалы и своего нынешнего положения добился своим усердным трудом. Никакие родители не помогали.
"А нынешние протестующие... В основном они представляются блогерами. Ребята, а вы работать не пробовали? У нас работают узбеки и молдаване, выгрызают себе успех и средства на жизнь - а вы? Все хотят быть царьками, но никто не хочет работать", - подчеркнул продюсер.

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