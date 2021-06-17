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"А он мятежный": Захарова оценила саммит НАТО словами русского поэта

17 июня 2021, 19:05  •  81 • Политика
В МИД России использовали стихотворение Лермонтова в ответ на заявления саммита НАТО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова использовала строки русского поэта Михаила Лермонтова, комментируя заявлени по итогам самита НАТО.
Дипломат отметила, что саммит НАТО 14 июня принял предсказуемое заявление о "напористом поведении" Китая, которая становится "вызовом для Евроатлантики". По словам Захаровой, альянс "очевидно мечтает о глобальной роли", однако те угрозы и вызовы, которых опасаются в Брюсселе, обычно приходят "совсем с других направлений и связаны с другими проблемами".
Но вот каждый раз читаешь эти документы НАТО, ...и все время приходят на ум великие строки: "А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой"
- заявила Захарова на брифинге.
По ее мнению, итоговые документы саммита НАТО "вновь были навеяны именно этим стихотворением", передает РИА Новости.

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