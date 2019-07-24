"А окно Трампа где?" В соцсети обсуждают фото Ким Чен Ына на борту новой подлодки

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую северокорейскую подлодку, во вторник, 23 июля.

В сообщении отмечалось, что субмарина предназначена для выполнения задач в Японском море. При этом никаких технических характеристик корабля не приводилось, уточнялось лишь, что высший руководитель Северной Кореи "выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана".

После этого фотографии с борта субмарины попали в Сеть. На одном из снимков Ким Чен Ын заглядывает в целеуказатель.

"Белый дом вижу, а окно Трампа где?" - предложил свою трактовку происходящего журналист Дмитрий Смирнов в соцсети.

Фото: твиттер/Дмитрий Смирнов