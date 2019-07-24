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"А окно Трампа где?" В соцсети обсуждают фото Ким Чен Ына на борту новой подлодки
24 июля 2019, 10:54 • 66 • Политика
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел новую подлодку, которая заступила на дежурство в Японском море. Фотографии с борта субмарины активно обсуждают в соцсети. "А окно Трампа где?" - предложили острословы свою версию того, что Ким высматривает в целеуказатель.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую северокорейскую подлодку, во вторник, 23 июля.
В сообщении отмечалось, что субмарина предназначена для выполнения задач в Японском море. При этом никаких технических характеристик корабля не приводилось, уточнялось лишь, что высший руководитель Северной Кореи "выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана".
После этого фотографии с борта субмарины попали в Сеть. На одном из снимков Ким Чен Ын заглядывает в целеуказатель.
"Белый дом вижу, а окно Трампа где?" - предложил свою трактовку происходящего журналист Дмитрий Смирнов в соцсети.
Фото: твиттер/Дмитрий Смирнов
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