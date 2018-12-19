"А обвиняли Путина": После 6 лет расследований в Британии признали, что беглый бизнесмен Перепиличный умер сам

В Великобритании назвали естественной смерть Перепиличного. До этого в гибели беглого российского бизнесмена обвиняли российские спецслужбы, Кремль и лично Владимира Путина.

Британский суд официально признал, что беглый российский бизнесмен Александр Перепеличный умер естественной смертью. Об этом говорит заключение судебно-медицинской экспертизы. До этого на протяжении 6 лет в "убийстве" беглого бизнесмена обвиняли Россию, ГРУ и лично президента Владимира Путина.

Александр Перепеличный был одним из фигурантов дела Магнитского. Он сбежал от правоохранительных органов России в Великобританию, где в 2012 году умер во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей. Вскоре после инцидента в смерти беглого бизнесмена стали обвинять российские спецслужбы, ГРУ, Кремль и лично президента России Владимира Путина. Также смерть Перепеличного была одним из главных аргументов финансиста-афериста Уильяма Браудера против России.

"Перепеличный из дела Магнитского УМЕР САМ. Судмедэкспертиза. Очень искали, но ничего не нашли", - комментирует новость журналистка и блогер Юлия Витязева. ‏"Извинятся? Ну что вы. Завтра тамошние газеты дадут скромненькую заметку о выводах коронера. Пройдёт месяц-другой - и начнут снова писать об "убийстве" как о доказанном деле. Не впервой", - добавляет историк и политический аналитик Владимир Корнилов. "Судья: - Причина смерти, "Новичок"? Коронер: - Естественно! Судья: - Так и запишем, смерть наступила по естественным причинам", - уже сочинили по этому поводу анекдот в соцсети.

«Перепеличный из дела Магнитского УМЕР САМ.

Судмедэкспертиза. Очень искали, но ничего не нашли.

Российский бизнесмен Александр Перепеличный умер в 2012 во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей в Великобритании»

А ведь это был козырный туз Браудера против России pic.twitter.com/HVm4ICrBL1 — Юлия Витязева (@Vityzeva) 19 декабря 2018 г.