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"А обвиняли Путина": После 6 лет расследований в Британии признали, что беглый бизнесмен Перепиличный умер сам
19 декабря 2018, 23:39 • 42 • Политика
В Великобритании назвали естественной смерть Перепиличного. До этого в гибели беглого российского бизнесмена обвиняли российские спецслужбы, Кремль и лично Владимира Путина.
Британский суд официально признал, что беглый российский бизнесмен Александр Перепеличный умер естественной смертью. Об этом говорит заключение судебно-медицинской экспертизы. До этого на протяжении 6 лет в "убийстве" беглого бизнесмена обвиняли Россию, ГРУ и лично президента Владимира Путина.
Александр Перепеличный был одним из фигурантов дела Магнитского. Он сбежал от правоохранительных органов России в Великобританию, где в 2012 году умер во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей. Вскоре после инцидента в смерти беглого бизнесмена стали обвинять российские спецслужбы, ГРУ, Кремль и лично президента России Владимира Путина. Также смерть Перепеличного была одним из главных аргументов финансиста-афериста Уильяма Браудера против России.
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