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"А нужен ли стране президент?" Эксперты начали списывать Зеленского со счетов

28 июня 2019, 04:24  •  97 • Политика
После перепалки украинского президента Владимира Зеленского с главой МИД Украины Павлом Климкиным эксперты начали списывать экс-комика со счетов. Они задались вопросом, нужен ли стране глава, который не может даже поставить на место зарвавшегося подчиненного.
Журналист и политолог Виталий Третьяков заявил в своем твиттере, что для роли украинского лидера Зеленский слишком слаб. "Он даже убогого Климкина не способен на место поставить", - констатировал эксперт.
Напомним, перепалка между украинским президентом и министром иностранных дел Украины началась после того, как Зеленский узнал об ответе дипломатов на ноту России по украинским морякам.
"И тут не вопрос в моих личных амбициях. Я объясню, к чему это привело: к тому, что я, президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, что в глаза не видел наш ответ на ноту России. Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - заявил Зеленский.
В ответ Павел Климкин сообщил, что его ведомство может отправлять дипломатические ноты России, не спрашивая мнения президента Владимира Зеленского. И даже объяснил причину, по которой не стал советоваться с главой государства: он расходится во мнениях с новым президентом Украины по вопросам противодействия "российской агрессии". Кроме того, саму ноту российского МИД он считает "ловушкой".
"А, может, Украине вообще не нужен президент? Тем более такой, как Зеленский. Путину пытается ультиматумы ставить, Макрону и Меркель советы давать, а сам даже убогого Климкина не способен на место поставить. Лишь жалуется украинцам, что Климкин его, президента, ни во что не ставит", - жестко оценил беспомощность Зеленского Третьяков.
А, может, Украине вообще не нужен президент? Тем более такой, как Зеленский. Путину пытается ультиматумы ставить, Макрону и Меркель советы давать, а сам даже убогого Климкина не способен на место поставить. Лишь жалуется украинцам, что Климкин его, президента, ни во что не ставит.
— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 27 июня 2019 г.

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