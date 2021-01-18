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"А ну! Брысь под лавку!" Китай вместе с Россией пугает США - "мы тут хозяева"
18 января 2021, 15:35 • 256 • Политика
Китай вместе с Россией пугает США в тихоокеанском регионе - "мы тут хозяева": "А ну! Брысь под лавку!" Виктор Баранец уверен, что "тревожный звоночек" для Америки уже прозвучал, и господству Соединённых Штатов на море может вскоре прийти конец.
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец оценил "Навигационный план" США на ближайшее десятилетие, представленный начальником штаба американских ВМС адмиралом Майклом Гилдеем.
В документе были раскрыты районы, куда военный флот США нацелил своё оружие. В тексте также отмечается, что Россия и Китай пытаются доминировать в Мировом океане, и поэтому эту проблему срочно нужно устранять, ведь усиление потенциальных противников на море представляет угрозу для американцев.
Баранец в беседе с корреспондентом Царьграда подчеркнул, что Пентагон часто "брешет" о серьёзной опасности со стороны Москвы и Пекина. По его мнению, слова американских военных "надо делить на 10". Тем не менее "в чём-то они правы".
Он добавил, что США всё больше становятся "бледной тенью китайцев" в Тихом океане. При этом Штаты начинают проигрывать на море и России.
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