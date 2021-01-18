"А ну! Брысь под лавку!" Китай вместе с Россией пугает США - "мы тут хозяева"

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец оценил "Навигационный план" США на ближайшее десятилетие, представленный начальником штаба американских ВМС адмиралом Майклом Гилдеем.

В документе были раскрыты районы, куда военный флот США нацелил своё оружие. В тексте также отмечается, что Россия и Китай пытаются доминировать в Мировом океане, и поэтому эту проблему срочно нужно устранять, ведь усиление потенциальных противников на море представляет угрозу для американцев.

Баранец в беседе с корреспондентом Царьграда подчеркнул, что Пентагон часто "брешет" о серьёзной опасности со стороны Москвы и Пекина. По его мнению, слова американских военных "надо делить на 10". Тем не менее "в чём-то они правы".

Действительно, за последние годы и российский, и особенно китайский военно-морской флот серьёзно укрепил свои позиции. Паника в США вызвана ещё и тем, что впервые в истории в 2020 году надводных кораблей у Китая стало больше, чем у Соединённых Штатов. Ещё пройдёт сколько-то времени, и китайцы величественно скажут американцам в тихоокеанском регионе - а ну, брысь под лавку! Мол, мы тут хозяева, - обратил внимание эксперт.

Он добавил, что США всё больше становятся "бледной тенью китайцев" в Тихом океане. При этом Штаты начинают проигрывать на море и России.