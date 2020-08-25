Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по мор...
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав ...
Главная / Политика

"А не провокация ли это?": В Госдуме назвали возможных организаторов "отравления" Навального

25 августа 2020, 23:10  •  79 • Политика
В Госдуме назвали возможных организаторов "отравления" оппозиционера Алексея Навального. Председатель ГД Вячеслав Володин перечислил, кому и почему могло это быть выгодно. "А не провокация ли это?" - спросил политик.
Председатель Госдумы обратил внимание на два заявления с Запада. Первое сделала канцлер Германии Ангела Меркель, второе - верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Володин не исключил, что они могут раскрывать истинную подоплёку инцидента.
По словам Володина, российские врачи как на региональном, так и на профессиональном уровне сработали прекрасно.
"В нашей стране не делят людей, которым нужна помощь, на категории. Будь они представителями партии власти или оппозиции", - подчеркнул он.
Он выразил надежду, что немецкий канцлер предложила бы помощь любому гражданину России, а не только радикальному оппозиционеру.
Однако последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Политик обратил внимание, что на Россию начали активно давить из-за рубежа после того как были озвучены итоги выборов в Белоруссии. Не исключено, что Европа, США и даже Украина испугались, что Москва начнёт чинить препятствия их вмешательству во внутренние дела республики. А вмешиваться они начали, например, помогая оппозиционерам и устраивая провокации. Володин подчеркнул, что если смотреть на ситуацию под этим углом, то "многое встаёт на свои места".
Председатель ГД заявил: комитет Госдумы проанализирует случившееся, подтвердит или опровергнет версию провокации с Запада. Попытка нанести вред здоровью гражданина России вполне могла стать причиной напряжения внутри страны, а также поводом для выдвижения очередных обвинений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии
25 августа 2020, 12:10
Диагноз Навального от немецких врачей: Правильный перевод
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже вы...
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильево...
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, чт...
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политол...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
23 августа 2020, 18:00
Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире
23 августа 2020, 21:40
"Не на того напали!" Кедми рассказал, как Украина ссорила Путина и Лукашенко
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.