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"А не провокация ли это?": В Госдуме назвали возможных организаторов "отравления" Навального
25 августа 2020, 23:10 • 79 • Политика
В Госдуме назвали возможных организаторов "отравления" оппозиционера Алексея Навального. Председатель ГД Вячеслав Володин перечислил, кому и почему могло это быть выгодно. "А не провокация ли это?" - спросил политик.
Председатель Госдумы обратил внимание на два заявления с Запада. Первое сделала канцлер Германии Ангела Меркель, второе - верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Володин не исключил, что они могут раскрывать истинную подоплёку инцидента.
По словам Володина, российские врачи как на региональном, так и на профессиональном уровне сработали прекрасно.
"В нашей стране не делят людей, которым нужна помощь, на категории. Будь они представителями партии власти или оппозиции", - подчеркнул он.
Он выразил надежду, что немецкий канцлер предложила бы помощь любому гражданину России, а не только радикальному оппозиционеру.
Политик обратил внимание, что на Россию начали активно давить из-за рубежа после того как были озвучены итоги выборов в Белоруссии. Не исключено, что Европа, США и даже Украина испугались, что Москва начнёт чинить препятствия их вмешательству во внутренние дела республики. А вмешиваться они начали, например, помогая оппозиционерам и устраивая провокации. Володин подчеркнул, что если смотреть на ситуацию под этим углом, то "многое встаёт на свои места".
Председатель ГД заявил: комитет Госдумы проанализирует случившееся, подтвердит или опровергнет версию провокации с Запада. Попытка нанести вред здоровью гражданина России вполне могла стать причиной напряжения внутри страны, а также поводом для выдвижения очередных обвинений.
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