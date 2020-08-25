"А не провокация ли это?": В Госдуме назвали возможных организаторов "отравления" Навального

Председатель Госдумы обратил внимание на два заявления с Запада. Первое сделала канцлер Германии Ангела Меркель, второе - верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Володин не исключил, что они могут раскрывать истинную подоплёку инцидента.

По словам Володина, российские врачи как на региональном, так и на профессиональном уровне сработали прекрасно.

"В нашей стране не делят людей, которым нужна помощь, на категории. Будь они представителями партии власти или оппозиции", - подчеркнул он.

Он выразил надежду, что немецкий канцлер предложила бы помощь любому гражданину России, а не только радикальному оппозиционеру.

Однако последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Политик обратил внимание, что на Россию начали активно давить из-за рубежа после того как были озвучены итоги выборов в Белоруссии. Не исключено, что Европа, США и даже Украина испугались, что Москва начнёт чинить препятствия их вмешательству во внутренние дела республики. А вмешиваться они начали, например, помогая оппозиционерам и устраивая провокации. Володин подчеркнул, что если смотреть на ситуацию под этим углом, то "многое встаёт на свои места".

Председатель ГД заявил: комитет Госдумы проанализирует случившееся, подтвердит или опровергнет версию провокации с Запада. Попытка нанести вред здоровью гражданина России вполне могла стать причиной напряжения внутри страны, а также поводом для выдвижения очередных обвинений.