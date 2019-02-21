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"А нас за шо?!": В Сети предсказали исход готовящейся с гостями из НАТО новой провокации Украины

21 февраля 2019, 22:24  •  190 • В мире
Интернет-пользователи предсказали исход готовящейся с гостями из НАТО новой провокации Украины. Ранее в Москве заявили, что Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе, приглашая в качестве наблюдателей представителей Североатлантического альянса. "Похоже, НАТО очень хочет сняться во второй части экшна "Дави его!, или А нас за шо?!", - смеются блогеры.
В Сети пользователи высмеяли идею Киева пригласить в качестве наблюдателей для новой провокации в Керченском проливе гостей из НАТО. Ранее о намерении Украины устроить новую провокацию заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров.
По его словам, для попытки вновь обострить ситуацию в Керченском проливе украинская сторона также приглашает специалистов из НАТО поучаствовать в провокации.
"Похоже, НАТО очень хочет сняться во второй части экшна "Дави его!, или А нас за шо?!", - смеются блогеры.
"Я так полагаю, им вежливо отвечают: "We are not crazy", - предположил пользователь @polyarni4eck.
"Наивно полагают, что если на их корабликах будут натовцы, то мы их не тронем. Они плохо знают законы войны - гражданин третьей страны, находящийся на вражеском судне, даже в качестве гостя, считается врагом и может быть уничтожен", - констатировал @gorka1224.
"Зато правильно и с интонацией в этот раз будет: "Мayday! Mayday!.." Главное - порепетировать", - шутит @PidjakPZD_UA.
Зато правильно и с интонацией в этот раз будет - "Мayday! Mayday!...." главное по репетировать..
— Пиджак Президента (@PidjakPZD_UA) 21 февраля 2019 г.

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