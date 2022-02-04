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"А нас за шо?": Кузичев эффектно поставил разгневанного главу DW на место
04 февраля 2022, 14:20 • 281 • Политика
Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев с присущим ему чувством юмора прокомментировал недовольство главы Deutsche Welle запретом на работу его канала в России. По словам журналиста, возмущение гендира DW можно выразить простой фразой: "А нас за шо?"
Недавнее заявление российского МИД по поводу прекращения работы немецкого издания DW вызвало бурную реакцию у журналистов Германии.
Ассоциация журналистов Германии опубликовала письмо, в котором требует от российских властей отмены запрета на вещание телеканала Deutsche Welle в России и возврата аккредитации всем его журналистам.
Напомним, такие меры были приняты после того, как второго февраля немецкий регулятор запретил вещание канала Russia Today.
Запрет на работу DW, по мнению ведущего ток-шоу "Время покажет" Анатолия Кузичева, мера неприятная, но, увы, неизбежная, поскольку Россия вынуждена отвечать на откровенное хамство.
Хамство это, по словам журналиста, "совершенно неприкрытое и совершенно, демонстративное".
"И второе: это другое, - не удержался от иронии наш коллега. - Понимаете, ну это просто уже ни в какие ворота. То есть эти люди даже не удосуживаются придумать хоть какой-то набор аргументов. Ну, типа того, Deutsche Welle - это критическая журналистика, а RT - это государственный канал. И как говорит этот гендиректор Deutsche Welle, "мы за все точки зрения, которые быть полноценно представлены, бла-бла-бла". То есть эта его фраза полностью опровергает предыдущую, перед этим сказанную".
"Ну как вот с этим жить и как с этим работать? Только так", - резюмировал Кузичев.
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