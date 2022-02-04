"А нас за шо?": Кузичев эффектно поставил разгневанного главу DW на место

Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев с присущим ему чувством юмора прокомментировал недовольство главы Deutsche Welle запретом на работу его канала в России. По словам журналиста, возмущение гендира DW можно выразить простой фразой: "А нас за шо?"

Недавнее заявление российского МИД по поводу прекращения работы немецкого издания DW вызвало бурную реакцию у журналистов Германии.

Ассоциация журналистов Германии опубликовала письмо, в котором требует от российских властей отмены запрета на вещание телеканала Deutsche Welle в России и возврата аккредитации всем его журналистам.

Напомним, такие меры были приняты после того, как второго февраля немецкий регулятор запретил вещание канала Russia Today.

Запрет на работу DW, по мнению ведущего ток-шоу "Время покажет" Анатолия Кузичева, мера неприятная, но, увы, неизбежная, поскольку Россия вынуждена отвечать на откровенное хамство.

Хамство это, по словам журналиста, "совершенно неприкрытое и совершенно, демонстративное".

Это плохой ответ, но другого быть не может, и в этом смысле, я его, конечно, всячески поддерживаю, - заявил Кузичев в беседе с Царьградом. - Я слушал комментарии по этому поводу генерального директора Deutsche Welle. Если в двух словах, простых и эффектных, то его ответ выглядит так: "А нас за шо?" Я не знаю, как это по-немецки точно.

"И второе: это другое, - не удержался от иронии наш коллега. - Понимаете, ну это просто уже ни в какие ворота. То есть эти люди даже не удосуживаются придумать хоть какой-то набор аргументов. Ну, типа того, Deutsche Welle - это критическая журналистика, а RT - это государственный канал. И как говорит этот гендиректор Deutsche Welle, "мы за все точки зрения, которые быть полноценно представлены, бла-бла-бла". То есть эта его фраза полностью опровергает предыдущую, перед этим сказанную".

"Ну как вот с этим жить и как с этим работать? Только так", - резюмировал Кузичев.