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"А нас за шо?": Корнилов указал на абсурд в словах министра обороны Украины о России

13 декабря 2021, 14:55  •  384 • Политика
Политолог Владимир Корнилов указал на абсурд в словах министра обороны Украины Алексея Резникова о России. По словам эксперта, после подобных заявлений из Киева снова послышится традиционное: "А нас за шо?"
Речь идёт об интервью украинского министра изданию Financial Times. Резников заявил о том, что, мол, "стратегия не провоцировать Россию" не работает и работать не будет.
Владимир Корнилов, комментируя эти слова Резникова, отметил абсурдный момент: исходя из слов министра, вероятно, он считает "провоцирование России мудрой стратегией".
"А потом ведь опять будет вопить на весь свет "А нас за шо?" - полагает политолог.
В том же интервью Резников отчитал бывшего канцлера ФРГ за то, что правительство Ангелы Меркель в прошлом месяце наложило вето на приобретение Киевом оружия НАТО. Так, Берлин запретил к покупке Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием. Резников подчеркнул, что позиция канцлера Олафа Шольца по этому вопросу ещё не ясна.
Министр обороны Украины Резников сегодня в интервью Financial Times: "Не провоцировать Россию - эта стратегия не работает и не будет работать".
То есть он считает провоцирование России мудрой стратегией. А потом ведь опять будет вопить на весь свет "А нас за шо?" pic.twitter.com/nsWQ0DBvSD
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 13, 2021

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