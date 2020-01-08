Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё хорошо!" Трамп не беспокоится о ракетном ударе Ирана, а журналист...
Украина приостановила полёты над Ираном
Поклонская признала ошибку с "Матильдой": Нужно было действовать тонко...
В Австралии приговорили к смерти 10 тысяч верблюдов: Власти оправдываются лесным...
Главная / В мире

"А нас за що???": В Сети посмеялись над негодующими из-за решения Совбеза ООН американцами

08 января 2020, 18:09  •  62 • В мире
В Рунете шутят из-за негодования США по поводу блокирования заявления ООН, в котором осуждается нападение на посольство Соединённых Штатов в Ираке. "Отбиравшие дипломатическую собственность России и закрывавшие глаза на нападения радикалов на российское посольство в Киеве американцы в недоумении: а нас за що???" – иронизирует автор Twitter-аккаунта spacelordrock.
Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке. Как ранее отметил российский постпред по ООН Василий Небензя, причиной стало то, что не была учтена гибель Касема Сулеймани.
В США восприняли блокировку документа с недовольством. В американской миссии при организации заявили, что 27 стран отметили "неприкосновенность дипломатических и консульских зданий" после нападения на посольство США в Багдаде, что "резко контрастировало с молчанием двух постоянных членов организации" – России и Китая.
В Сети по поводу негодования американцев смеются.
"Отбиравшие дипломатическую собственность России и закрывавшие глаза на нападения радикалов на российское посольство в Киеве американцы в недоумении: а нас за що???" – сыронизировал spacelordrock в Twitter.
"Ясноокие лица в недоумении", - добавил Александр В.
"Ответочка прилетела. Путин давным-давно задал им всем вопрос: вы хоть поняли, что вы наделали? Похоже, они до сих пор не поняли", - отметил wild_cat_Barsik.
"Зеркальный ответ - оказывается, это больно", - написал ещё один комментатор в обсуждениях.
Как отметил Небензя, в блокированном заявлении Совбеза ООН было сформулировано осуждение нападения на посольство США, расположенное в Ираке. Однако 3 января США провели спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Именно поэтому заявление Совбеза ООН было заблокировано.
"Прежде всего, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы решительно осуждаем любые атаки на любые дипломатические учреждения, о какой бы стране ни шла речь. И мы решительно осудили атаку на американское посольство", — подчеркнул постпред России в ООН, передает "Интерфакс".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
08 января 2020, 14:39
«Страшная весть с Ближнего Востока»: что известно о крушении самолёта авиакомпании МАУ в Тегеране
07 января 2020, 19:09
«Война слов и угроз»: СМИ сообщили о переброске стратегических бомбардировщиков США ближе к Ирану
08 января 2020, 17:54
«Будем защищать себя от любой агрессии»: в Иране готовы принять меры в случае ответа США на удар по базам
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ирака
07 января 2020, 12:54
Резолюция Европарламента о «сохранении исторической памяти» – спецпроект для Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 января 2020, 05:09
Как повлияет на Россию убийство Сулеймани: Американские эксперты назвали возможные по...
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
08 января 2020, 11:39
"Неонацисты на коленях - тренд 2020 года": Бандеровцев жёстко унизили в Кие...
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал по...
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ира...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
06 января 2020, 14:09
"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание
06 января 2020, 01:09
Третья мировая? Тут или ты идиот, или "никому уже не будет дела": Политолог об истерике американцев после убийства генерала
07 января 2020, 16:09
Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.