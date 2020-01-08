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"А нас за що???": В Сети посмеялись над негодующими из-за решения Совбеза ООН американцами
08 января 2020, 18:09 • 62 • В мире
В Рунете шутят из-за негодования США по поводу блокирования заявления ООН, в котором осуждается нападение на посольство Соединённых Штатов в Ираке. "Отбиравшие дипломатическую собственность России и закрывавшие глаза на нападения радикалов на российское посольство в Киеве американцы в недоумении: а нас за що???" – иронизирует автор Twitter-аккаунта spacelordrock.
Россия заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке. Как ранее отметил российский постпред по ООН Василий Небензя, причиной стало то, что не была учтена гибель Касема Сулеймани.
В США восприняли блокировку документа с недовольством. В американской миссии при организации заявили, что 27 стран отметили "неприкосновенность дипломатических и консульских зданий" после нападения на посольство США в Багдаде, что "резко контрастировало с молчанием двух постоянных членов организации" – России и Китая.
В Сети по поводу негодования американцев смеются.
"Отбиравшие дипломатическую собственность России и закрывавшие глаза на нападения радикалов на российское посольство в Киеве американцы в недоумении: а нас за що???" – сыронизировал spacelordrock в Twitter.
"Ясноокие лица в недоумении", - добавил Александр В.
"Ответочка прилетела. Путин давным-давно задал им всем вопрос: вы хоть поняли, что вы наделали? Похоже, они до сих пор не поняли", - отметил wild_cat_Barsik.
"Зеркальный ответ - оказывается, это больно", - написал ещё один комментатор в обсуждениях.
Как отметил Небензя, в блокированном заявлении Совбеза ООН было сформулировано осуждение нападения на посольство США, расположенное в Ираке. Однако 3 января США провели спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Именно поэтому заявление Совбеза ООН было заблокировано.
"Прежде всего, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы решительно осуждаем любые атаки на любые дипломатические учреждения, о какой бы стране ни шла речь. И мы решительно осудили атаку на американское посольство", — подчеркнул постпред России в ООН, передает "Интерфакс".
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