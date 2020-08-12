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"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
12 августа 2020, 03:15 • 28 • Политика
Патриарх Варфоломей, ранее не раз заявлявший о своём "праве" на вмешательство в дела других Поместных Церквей, решил, ко всему прочему, присвоить себе "духовные родительские права" в отношении русского народа, сообщил Владимир Легойда.
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил о своих правах на русский народ. Это произошло во время богослужения в одном из стамбульских монастырей. Подробностями поделился глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он рассказал, что в ходе богослужения в стамбульском монастыре, принадлежащем Русскому Пантелеимонову монастырю, патриарх Варфоломей заявил, что весь русский народ является его духовными чадами. Легойда отметил, что мнение самого русского народа по поводу духовного покровительства со стороны Константинополя, конечно, никто уточнить не потрудился.
Напомним, что после признания Константинополем украинской лжецеркви (ПЦУ) Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл официально разорвал все связи с Константинопольским патриархатом. Также наложен запрет на совместные богослужения.
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