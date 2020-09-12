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"А на это Навальный дал добро?": Соловьёв не удержался от иронии по поводу ОЗХО в "Шарите"

12 сентября 2020, 22:55  •  46 • Политика
Владимир Соловьёв не удержался от иронии по поводу посещения представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) клиники "Шарите" в Берлине. "А на это Навальный дал добро?" - поинтересовался телеведущий.
Ранее стало известно, что делегация ОЗХО приехала в "Шарите". Там ей были переданы результаты всех анализов, которые проводили Алексею Навальному. Информацию об этом 11 сентября опубликовало издание Der Spiegel. Сообщалось также, что российский оппозиционер был отравлен "более жёстким" вариантом вещества группы "Новичок". Якобы это установили специалисты лаборатории бундесвера.
По данным издания, ОЗХО стала ещё одной стороной, которая проверяет версию отравления "берлинского пациента".
"А на это Навальный дал добро? Уже был не в коме?" - не удержался от иронии автор Telegram-канала "Соловьёв".
Скриншот: Telegram/@SolovievLive
Россия обращалась к немецким властям по поводу предоставления результатов анализов её гражданина, который находится на лечении в Берлине, но получила отказ. Было сказано, что эту информацию нельзя передать по соображениям конфиденциальности.

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