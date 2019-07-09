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"А мы подумаем": Зеленский озвучил условия, при которых будет снята экономическая блокада Донбасса
09 июля 2019, 00:24 • 60 • В мире
Президент Украины не исключает, что экономическая блокада с Донбасса, введенная его предшественником Петром Порошенко, может быть снята. Этот процесс будет запущен, убежден он, однако для этого необходимо выполнение ряда условий, после выполнения которых в Киеве будут думать над дальнейшими действиями.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС", который проходил в понедельник, 8 июля, в Киеве. По его словам, прежде всего, национализированные предприятия Донбасса должны вернуться под контроль Киева.
Кроме того, украинский президент отметил, что "надеется на прекращение конфликта, который продолжается на востоке Украины. Причем добиться этого он предполагает уже в течение года.
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