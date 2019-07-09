"А мы подумаем": Зеленский озвучил условия, при которых будет снята экономическая блокада Донбасса

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС", который проходил в понедельник, 8 июля, в Киеве. По его словам, прежде всего, национализированные предприятия Донбасса должны вернуться под контроль Киева.

"Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита.

Кроме того, украинский президент отметил, что "надеется на прекращение конфликта, который продолжается на востоке Украины. Причем добиться этого он предполагает уже в течение года.