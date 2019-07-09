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"А мы подумаем": Зеленский озвучил условия, при которых будет снята экономическая блокада Донбасса

09 июля 2019, 00:24  •  60 • В мире
Президент Украины не исключает, что экономическая блокада с Донбасса, введенная его предшественником Петром Порошенко, может быть снята. Этот процесс будет запущен, убежден он, однако для этого необходимо выполнение ряда условий, после выполнения которых в Киеве будут думать над дальнейшими действиями.
Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС", который проходил в понедельник, 8 июля, в Киеве. По его словам, прежде всего, национализированные предприятия Донбасса должны вернуться под контроль Киева.
"Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита.
Кроме того, украинский президент отметил, что "надеется на прекращение конфликта, который продолжается на востоке Украины. Причем добиться этого он предполагает уже в течение года.
"Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину. Но это возможно сделать единственным "оружием" — это дипломатия", — заявил Зеленский.

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