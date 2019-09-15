"А может, сначала извинитесь?" Как американский посол напоследок поучал Белград

Своими мыслями посол поделился в интервью изданию "Курьер", отвечая на вопрос журналиста, спросившего, можно ли изменить то негативное отношение к США, которое испытывает большинство сербов.

Признавшись, что на их месте он "чувствовал бы себя точно так же", Скотт пустился в рассуждения о том, что "время повернуть вспять невозможно". Это не силах сделать ни США, ни Сербия. Зато вполне можно посмотреть на те события 1999 года "в более широкой перспективе", считает он.

"Прошло 20 лет с тех пор, последний момент двинуться вперед и улучшить наши отношения, а у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса", - уверяет Скотт.

Кроме того, посол уверен, что между США и Сербией всего были "отличные отношения", а в том, что они испортились когда-то в 1990-х годах прошлого столетия, дипломат обвинил Слободана Милошевича, который в тот период стоял у власти.

На что надо "посмотреть шире": 78 дней непрерывной бомбежки

Напомним, 24 марта 1999 года генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ о начале военно-воздушной операции "Союзная сила" против Югославии, использовав в качестве повода для бомбардировок межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово. Санкции Совбеза ООН на эту операцию получено не было.

На протяжении 78 дней натовская авиация наносила удары с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. Жертвами этой операции стали почти две тысячи мирных жителей и около тысячи военнослужащих. Более тысячи человек числятся пропавшими без вести, а пять тысяч получили ранения различной степени тяжести.

"Штатам надо сначала извиниться"

Заявление покидающего свой пост американского посла прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Процитировав на своей странице в Facebook предложение Кайла Скотта "посмотреть шире" на бомбардировки Югославии в 1999 году, Захарова предположила, что в первую очередь Вашингтону стоило бы принести извинения.

"Вот такая логика Скотта. А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать "двигаться вперед", - написала она.

Совет "посмотреть шире" вместо признания "величайшей ошибки"

На заявление Кайла Скотта отреагировали в Совете Федерации России. В беседе с RT слова американского дипломата прокомментировал член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор отметил, что за прошедшие с тех пор двадцать лет США могли быть дать настоящую оценку тому, что произошло в 1999 году, а американский посол, покидая свой пост в Белграде, если уж он хочет руководствоваться высокими человеческими чувствами, должен был принести свои извинения народу Сербии за то, что "американцы и натовцы бомбили территорию страны".

"Вместо того чтобы признать то, что произошло, величайшей ошибкой с точки зрения вообще отношения к человеческой жизни и абсолютную несправедливость к Сербии в том, что сделало НАТО", - пояснил он.

США ждут, что "Сербия их поймет", в то время как должны сами осознать произошедшее и понять его, добавил Сергей Цеков.

"А посмотрите "пошире" на Перл-Харбор"

Прокомментировал заявление Кайла Скотта и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В словах американского посла он увидел предложение "выйти всем на площадь и дружно поблагодарить США за то, что они бомбили Югославию". По мнению сенатора, слова Скотта - это "невероятный цинизм".