"А может, интеграция?": Идея об объединении России и Белоруссии расколола граждан на два лагеря

Россия и Белоруссия должны усилить интеграционные процессы. По мнению главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, вероятно, можно даже создать единое федеративное государство.

"Полагаю, надо максимально углублять российско-белорусскую интеграцию вплоть до создания единого федеративного государства с вынесением этого вопроса на всенародный референдум в РФ и Беларуси. А вы как считаете?" - задался вопросом он на странице в Twitter.

Впрочем, не у всех граждан эта мысль вызвала восторг.

"К идее отношусь скептически. Лукашенко в любом случае хочет остаться царьком. И на проект "союзное государство" он пошёл только из-за возможности получать дешёвые энергоносители с целью перепродажи их по мировым ценам. "Дебит-кредит-сальдо в карман". На кой ему ваша федерация?" - отметила nataliadmitr201.

Скриншот twitter.com/i_korotchenko

"Мы - за, а Белоруссия?" - добавила Tanyana_Solo.

"Про роуминг не договориться, какое объединение. Пусть белорусы скажут, что они хотят", - отметил tschitanov.

Другие же, напротив, призвали активизировать усилия в этом направлении. По мнению комментатора dvid210, следует начать воссоединение как можно быстрее, "пока их США не захватили".

"Только так. Иначе у Лукашенко будет трагический финал. А у России ещё один славянский народ в не братьях. Цель Запада стравить русский народ - славян. А еще лучше заставить их воевать", - заметил пользователь под ником Баюн.

О том, что США хотят помешать интеграционным процессам на постсоветском пространстве, было известно и до визита американского госсекретаря. Об этом, в частности, напомнил заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

По его словам, США "готовы поддержать любые действия любых правителей, независимо от отношения к этим правителям, лишь бы они были направлены от России, а не к России", цитируют заявление эксперта "Дни.ру".

"Если Россия, наконец, начнет бороться за свои интересы на постсоветском пространстве, чего она почти не делала в последние десятилетия, то я надеюсь, почти уверен, что господину Помпео и прочим проводникам американских жизненных интересов придется очень и очень туго. Но для этого Россия должна начать действовать", - подчеркнул Игорь Шишкин.