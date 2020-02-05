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"А может, интеграция?": Идея об объединении России и Белоруссии расколола граждан на два лагеря
05 февраля 2020, 19:09 • 54 • В мире
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко на странице в Twitter высказал предположение о союзе России и Белоруссии как одной страны. Это предложение было встречено его подписчиками по-разному. Кто-то вдохновился мыслью, кто-то, напротив, не согласился с позицией.
Россия и Белоруссия должны усилить интеграционные процессы. По мнению главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, вероятно, можно даже создать единое федеративное государство.
"Полагаю, надо максимально углублять российско-белорусскую интеграцию вплоть до создания единого федеративного государства с вынесением этого вопроса на всенародный референдум в РФ и Беларуси. А вы как считаете?" - задался вопросом он на странице в Twitter.
Впрочем, не у всех граждан эта мысль вызвала восторг.
"К идее отношусь скептически. Лукашенко в любом случае хочет остаться царьком. И на проект "союзное государство" он пошёл только из-за возможности получать дешёвые энергоносители с целью перепродажи их по мировым ценам. "Дебит-кредит-сальдо в карман". На кой ему ваша федерация?" - отметила nataliadmitr201.
Скриншот twitter.com/i_korotchenko
"Мы - за, а Белоруссия?" - добавила Tanyana_Solo.
"Про роуминг не договориться, какое объединение. Пусть белорусы скажут, что они хотят", - отметил tschitanov.
Другие же, напротив, призвали активизировать усилия в этом направлении. По мнению комментатора dvid210, следует начать воссоединение как можно быстрее, "пока их США не захватили".
"Только так. Иначе у Лукашенко будет трагический финал. А у России ещё один славянский народ в не братьях. Цель Запада стравить русский народ - славян. А еще лучше заставить их воевать", - заметил пользователь под ником Баюн.
О том, что США хотят помешать интеграционным процессам на постсоветском пространстве, было известно и до визита американского госсекретаря. Об этом, в частности, напомнил заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.
По его словам, США "готовы поддержать любые действия любых правителей, независимо от отношения к этим правителям, лишь бы они были направлены от России, а не к России", цитируют заявление эксперта "Дни.ру".
"Если Россия, наконец, начнет бороться за свои интересы на постсоветском пространстве, чего она почти не делала в последние десятилетия, то я надеюсь, почти уверен, что господину Помпео и прочим проводникам американских жизненных интересов придется очень и очень туго. Но для этого Россия должна начать действовать", - подчеркнул Игорь Шишкин.
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