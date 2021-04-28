"А может, дать пощёчину или выдернуть стул"?! Русофобская выходка в Варшаве не нашла оправдания

Русофобской выходке на чемпионате мира по шашкам, который сейчас проходит в Варшаве, не нашли оправдания. На неловкие попытки организаторов объяснить позорное поведение в Сети сыронизировали: "Могли бы дать пощёчину или выдернуть стул" - наказывать, так по всей строгости.

Неприятная и позорная для организаторов ситуация произошла на женском чемпионате мира по шашкам: во время матча между полячкой Натальей Садовской и гражданкой России Тамарой Тансыккужиной к столу участниц подошел организатор и сорвал флаг России, а также убрал триколор со стола. Не сразу понявшая, что произошло, Тансыккужина лишь смогла удивлённо посмотреть на уходящего с флагом мужчину.

Поляки в свою очередь попытались объяснить свои постыдные действия тем, что FMJD "проспала", принятые в декабре 2020 года меры в отношении русских спортсменов.

Пользователи Сети крайне негативно восприняли ситуацию и осудили такие действия организаторов.

"Могли бы ещё дать ей пощёчину или выдернуть стул. Если наказывать, так по всей строгости, чего мелочиться", - приводит слова комментаторов РИА ФАН.

"Вне зависимости от страны - такое поведение недопустимо и свидетельствует о глубокой моральной ущербности тех, кто додумался сделать нечто подобное", - считают другие.

В целом же, по мнению комментаторов, участнице от России следовало покинуть чемпионат после такого русофобского выпада.