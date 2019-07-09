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"А могли бы сразу к стенке ставить": В России оценили законопроект о "непризнании Крыма украинским"
09 июля 2019, 19:54 • 186 • Политика
В Раде предложили давать от 3 до 5 лет за "непризнание Крыма украинским". "Скромно. Могли бы сразу к стенке ставить", - иронизируют в соцсетях.
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий внес законопроект, согласно которому за "непризнание Крыма украинским" будут отправлять в тюрьму на срок от 3 до 5 лет. Аналогичное наказание предлагается и за непризнание Донбасса территорией Украины. "О! За непризнание Крыма территорией Украины предлагают сажать на 5 лет!" - комментирует в Twitter новость Ольга Скабеева.
Напомним, что на Украине уже действует статья уголовного кодекса о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Власти Украины используют её, чтобы карать несогласных с официальной государственной позицией. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет, пишет ФАН.
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