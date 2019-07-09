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"А могли бы сразу к стенке ставить": В России оценили законопроект о "непризнании Крыма украинским"

09 июля 2019, 19:54  •  186 • Политика
В Раде предложили давать от 3 до 5 лет за "непризнание Крыма украинским". "Скромно. Могли бы сразу к стенке ставить", - иронизируют в соцсетях.
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий внес законопроект, согласно которому за "непризнание Крыма украинским" будут отправлять в тюрьму на срок от 3 до 5 лет. Аналогичное наказание предлагается и за непризнание Донбасса территорией Украины. "О! За непризнание Крыма территорией Украины предлагают сажать на 5 лет!" - комментирует в Twitter новость Ольга Скабеева.
"Скромно. Могли бы сразу к стенке ставить :)", - отмечает политолог Армен Гаспарян.
"А это, случайно, не идет вразрез с конституционным правом граждан Украины на свободное выражение мнения? Хотя о чем это я", - смеётся @worldwidecircus
"О, давайте и у нас такой тоже)))) Пересажать всю либероту, Макаревичей, Ахеджаковых)))) А когда спросят за що, сказать, что по аналогичному закону их любимой Украины)))))))", - предлагает пользователь @h3OpCcZaCbnAzlT.
Напомним, что на Украине уже действует статья уголовного кодекса о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Власти Украины используют её, чтобы карать несогласных с официальной государственной позицией. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет, пишет ФАН.

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