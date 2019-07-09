"А могли бы сразу к стенке ставить": В России оценили законопроект о "непризнании Крыма украинским"

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий внес законопроект, согласно которому за "непризнание Крыма украинским" будут отправлять в тюрьму на срок от 3 до 5 лет. Аналогичное наказание предлагается и за непризнание Донбасса территорией Украины. "О! За непризнание Крыма территорией Украины предлагают сажать на 5 лет!" - комментирует в Twitter новость Ольга Скабеева.

"Скромно. Могли бы сразу к стенке ставить :)", - отмечает политолог Армен Гаспарян. "А это, случайно, не идет вразрез с конституционным правом граждан Украины на свободное выражение мнения? Хотя о чем это я", - смеётся @worldwidecircus "О, давайте и у нас такой тоже)))) Пересажать всю либероту, Макаревичей, Ахеджаковых)))) А когда спросят за що, сказать, что по аналогичному закону их любимой Украины)))))))", - предлагает пользователь @h3OpCcZaCbnAzlT.

Напомним, что на Украине уже действует статья уголовного кодекса о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Власти Украины используют её, чтобы карать несогласных с официальной государственной позицией. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет, пишет ФАН.