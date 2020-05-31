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"А могли бы раздать пенсионерам": Космический пыл США после Dragon остудили сами американцы

31 мая 2020, 12:55  •  58 • Политика
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС. Однако не все американцы рады этому событию. Некоторые считают, что потраченные на запуск корабля деньги следовало отдать безработным. "И в Америке есть своя секта "а могли бы раздать пенсионерам", - комментирует ситуацию Юлия Витязева.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя американскими астронавтами на борту вышел на орбиту. В NASA похвастали этим в соцсетях и тут же нарвались на критические комментарии.
Мы запустили астронавтов на МКС с космодрома NASA впервые за 9 лет. Запуск прошёл в 3:22, - гласит сообщение NASA в Twitter.
И как это поможет 40 миллионам безработных американцев? Спрашиваю за Америку, - гласит один из комментариев.
И в Америке есть своя секта "а могли бы раздать пенсионерам", - пишет о ситуации журналистка и блогер Юлия Витязева.
Напомним, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в США резко подскочила безработица с рекордно низких до рекордно высоких показателей. А теперь к этому добавились ещё и массовые беспорядки, вызванные циничным убийством афроамериканца во время его задержания полицией.
Фото: скриншот Telegram-канала "Юлия Витязева"

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