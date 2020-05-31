"А могли бы раздать пенсионерам": Космический пыл США после Dragon остудили сами американцы

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя американскими астронавтами на борту вышел на орбиту. В NASA похвастали этим в соцсетях и тут же нарвались на критические комментарии.

Мы запустили астронавтов на МКС с космодрома NASA впервые за 9 лет. Запуск прошёл в 3:22, - гласит сообщение NASA в Twitter.

И как это поможет 40 миллионам безработных американцев? Спрашиваю за Америку, - гласит один из комментариев.

И в Америке есть своя секта "а могли бы раздать пенсионерам", - пишет о ситуации журналистка и блогер Юлия Витязева.