|
"А могли бы раздать пенсионерам": Космический пыл США после Dragon остудили сами американцы
31 мая 2020, 12:55 • 58 • Политика
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС. Однако не все американцы рады этому событию. Некоторые считают, что потраченные на запуск корабля деньги следовало отдать безработным. "И в Америке есть своя секта "а могли бы раздать пенсионерам", - комментирует ситуацию Юлия Витязева.
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя американскими астронавтами на борту вышел на орбиту. В NASA похвастали этим в соцсетях и тут же нарвались на критические комментарии.
Напомним, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в США резко подскочила безработица с рекордно низких до рекордно высоких показателей. А теперь к этому добавились ещё и массовые беспорядки, вызванные циничным убийством афроамериканца во время его задержания полицией.
Фото: скриншот Telegram-канала "Юлия Витязева"
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2020, 01:55
|
27 мая 2020, 07:55
|
26 мая 2020, 05:55
|
26 мая 2020, 16:55
|
29 мая 2020, 00:55
|
26 мая 2020, 09:55
|
24 мая 2020, 19:55