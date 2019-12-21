"А могли бы и сбить": Американский самолёт-разведчик три часа подглядывал за учениями российских военных в Сирии

По данным пользователя Twitter Manu Gómez, американский самолёт-разведчик опасно приближался то к российской базе Хмеймим, то к базе в Тартусе. Экипаж совершенно не смущало то обстоятельство, что в этом районе проходят учения. Скорее наоборот – разведчик хотел собрать как можно больше необходимой информации.

Скриншот: Twitter/@GDarkconrad

Как сообщают мониторинговые авиационные интернет-ресурсы, P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а затем три часа курсировал вдоль морской границы Сирии.

Как пишет портал avia.pro, самолёт-разведчик якобы вошёл в закрытое воздушное пространство как раз во время учений, при этом пилоты проигнорировали предупреждения со стороны российских и сирийских военных.

Таким образом, он совершал откровенно провокационные действия, к тому же подобная наглость могла бы закончиться для экипажа P-8A Poseidon довольно печально, если бы самолёт невзначай догнал снаряд, выпущенный из зенитного оружия.

Полностью отследить маршрут американского разведчика было якобы невозможно. По данным avia.pro, экипаж самолёта, судя по всему, время от времени отключал транспондер, сигнал которого показывает месторасположение воздушного судна.

Напомним, неделей ранее российские истребители в Сирии прогнали самолёт-разведчик США подальше от военной базы Хмеймим. Boing P-8 Poseidon продвигался вдоль сирийского побережья, но даже не успел приблизиться к российской военной базе. На его перехват тут же вылетели истребители России и отогнали подальше от Хмеймима.

"Вашингтон в очередной раз убедился, что российские ВКС не расслабляются, несмотря на то что ситуация в регионе несколько выровнялась", - прокомментировал инцидент военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Nation News.

По его мнению, американский самолёт-разведчик был направлен для фотосъёмки техники, которая базируется в Хмеймиме. Такие снимки можно было сделать и из космоса, самолёт был нужен, помимо прочего, для психологического воздействия на Россию и нагнетания обстановки в регионе, полагает военный эксперт. Штаты, по мнению Дандыкина, пытались проверить боеготовность российской базы, в частности элементов ПВО и авиационной группировки.