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"А могли бы и надавить на Россию": Рекомендовано приостановить участие делегации Украины в ПАСЕ
01 июля 2019, 16:54 • 170 • Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации Украины в ПАСЕ. Участие украинской делегации будет приостановлено до выводов Венецианской комиссии. По мнению украинской стороны, Россия должна будет выполнить ряд условий, просто ее к этому не хотят принуждать, хотя "могли бы и надавить на Россию", уверен украинский депутат.
Стало известно, что комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал приостановить участие постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы. Отмечается, что украинская сторона тем самым хочет добиться "выполнения Россией ряда условий".
Данное решение комитет одобрил на заседании 1 июля. Речь идет, в частности, о "политзаключенных, а также украинских моряках и крымским татарах".
"Главное - освобождение всех украинских моряков, - политзаключенных и пленных в Донбассе, а также обеспечение прав крымских татар", - заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
По его словам, это якобы "ключевые моменты" для того, чтобы двигаться дальше в вопросах Крыма.
Арьев уверен, в ПАСЕ вообще-то "могли бы и надавить на Россию", просто пока не хотят это делать.
Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.
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