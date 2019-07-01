"А могли бы и надавить на Россию": Рекомендовано приостановить участие делегации Украины в ПАСЕ

Стало известно, что комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал приостановить участие постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы. Отмечается, что украинская сторона тем самым хочет добиться "выполнения Россией ряда условий".

Данное решение комитет одобрил на заседании 1 июля. Речь идет, в частности, о "политзаключенных, а также украинских моряках и крымским татарах".

"Главное - освобождение всех украинских моряков, - политзаключенных и пленных в Донбассе, а также обеспечение прав крымских татар", - заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, это якобы "ключевые моменты" для того, чтобы двигаться дальше в вопросах Крыма.

Арьев уверен, в ПАСЕ вообще-то "могли бы и надавить на Россию", просто пока не хотят это делать.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.