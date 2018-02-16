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"А Миша выйдет?": Украинские оппозиционеры просят вернуть Саакашвили на Украину

16 февраля 2018, 05:24  •  119 • Политика
Целый ряд оппозиционных движений и партий высказались за возвращение Саакашвили на сцену украинской политики.
Представители украинской оппозиции потребовали от главы государства дать экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возможность вернуться в страну. Об этом написал в своем Facebook политик, депутат Верховной рады Юрий Деревянко.
Народный избранник разместил в социальной сети совместное заявление ряда политических партий: "Демократического альянса", "Самопомощи", "Гражданской позиции", "Народного контроля", "Европейской партии Украины", "Движения новых сил", всеукраинского объединения "Батькивщина", всеукраинского объединения "Свобода" и общественного движения "Волна".
Политики заявили, что нынешние украинские власти "совершили политическую расправу", "нанесли огромный ущерб международной репутации" страны, отдельно отметили, что это "преступление" должно быть расследовано.
Напомним, что на этой неделе Михаил Саакашвили был депортирован с Украины в Польшу, а после - перебрался в Голландию, где 14 февраля получил документы Евросоюза.

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