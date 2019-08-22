"А куда же теперь все рожать поедут?": В США могут отменить право на гражданство "по рождению"

По словам президента Дональда Трампа, вопрос отмены 14-й поправки к конституции США рассматривается американской администрацией уже "всерьёз". Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

О необходимости отмены этой поправки, которая закрепляет право получить американское гражданство любым лицом, родившимся на территории США, Трамп говорит уже не в первый раз.

По его мнению, сам факт того, что кто-то родил ребёнка на территории Соединённых Штатов и тем самым уже получает для него гражданство, - полная нелепость. Согласно статистическим данным, на которые в своё время ссылался Трамп, 7,5% из всех, кто родился в США, - нелегальные мигранты.

Трамп уверен в том, что такая практика должна быть прекращена. А для этого, как он уже заявлял в одном из интервью, "необходим всего лишь президентский указ".

На новость уже успели отреагировать пользователи Сети.

"А куда же теперь все рожать поедут? Видимо, придётся страждущим искать другую "Родину" или всё-таки думать о развитии своей", - прокомментировал новость Павел Пушкин.

"И количество звёзд из России, которые летают рожать в Штаты для получения гражданства, сразу сдуется", - добавила Екатерина Шихова.

"Правильно! Начинайте лучше продавать гражданство США. Пусть американцы будут действительно "избранным" народом", - предложил пользователь под ником Provokator.

Напомним, 14-я поправка к конституции США принята 9 июля 1868 года, сразу после окончания Гражданской войны между Севером и Югом. В соответствии с этой поправкой любой ребёнок, родившийся на территории Соединённых Штатов, получал гражданство "по праву земли". Лишить такого права можно было только по решению суда.