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"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС

28 ноября 2020, 21:20  •  75 • Политика
Алексей Навальный обратился к Евросоюзу с просьбой "выделить деньги", чтобы раскулачить не конкретных людей, а целое российское государство. "А кто он вообще такой?" - поинтересовались жители ЕС, когда об этом узнали.
Во время видеоконференции с Комитетом по иностранным делам Европарламента Навальный сообщил, что пора заняться "новой стратегией" в отношении России. Он указал на русских, которых в ЕС должны приветствовать. Кого именно имел в виду, "отравленный" оппозиционер не уточнил. При этом есть ещё "российское государство, к которому следует относиться как к преступной банде, временно захватившей власть". Об этом написала французская газета Le Figaro.
В комментариях французы едва нашли слова, чтобы выразить своё отношение к прочитанному.
"А он в отменной форме, этот Навальный… "Новичок", милая моя, уже не тот, что прежде!" - съёрничал pokoupatel.
"Отравлен, но кем? Россия использовала старый, малодейственный и легко определяемый яд? Не слишком-то злокозненны эти опасные русские", - написал marc.citi.
"Отлично! По ходу пьесы было бы интересно узнать, кто же его спонсирует", - поинтересовался Dref75.
По мнению grosgroin, Навальный - единственный заслуживающий доверия оппозиционер. Он тоже не удержался от того, чтобы дать совет европейским властям: прислушайтесь, мол, к этому человеку.
"Чушь какая-то! Как раз Навальному-то доверять и не стоит. Кое-где его вообще едва знают", - напомнила Dany L.
"А кто он вообще такой, чтобы раздавать нам приказы?" - поинтересовался marre detout.

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