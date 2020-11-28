"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС

Во время видеоконференции с Комитетом по иностранным делам Европарламента Навальный сообщил, что пора заняться "новой стратегией" в отношении России. Он указал на русских, которых в ЕС должны приветствовать. Кого именно имел в виду, "отравленный" оппозиционер не уточнил. При этом есть ещё "российское государство, к которому следует относиться как к преступной банде, временно захватившей власть". Об этом написала французская газета Le Figaro.

В комментариях французы едва нашли слова, чтобы выразить своё отношение к прочитанному.

"А он в отменной форме, этот Навальный… "Новичок", милая моя, уже не тот, что прежде!" - съёрничал pokoupatel.

"Отравлен, но кем? Россия использовала старый, малодейственный и легко определяемый яд? Не слишком-то злокозненны эти опасные русские", - написал marc.citi.

"Отлично! По ходу пьесы было бы интересно узнать, кто же его спонсирует", - поинтересовался Dref75.

По мнению grosgroin, Навальный - единственный заслуживающий доверия оппозиционер. Он тоже не удержался от того, чтобы дать совет европейским властям: прислушайтесь, мол, к этому человеку.

"Чушь какая-то! Как раз Навальному-то доверять и не стоит. Кое-где его вообще едва знают", - напомнила Dany L.

"А кто он вообще такой, чтобы раздавать нам приказы?" - поинтересовался marre detout.