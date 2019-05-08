"А кто нам запретит?": На Украине предложили "ядерную" провокацию на границе с Россией

О ядерном оружии Украины в Киеве стали активно говорить после того, как президент США Дональд Трамп осенью прошлого года заявил о самовольном выходе Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако, пока это было лишь на уровне громких высказываний различных украинских политиков и военных.

Украинский военный эксперт Игорь Козий в беседе с журналистом "Обозревателя" предложил не только взять пример с Израиля и развивать собственное тактическое ядерное оружие, но и организовать "ядерную" провокацию на границе с Россией.

"Никто не мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ на границе с ГДР, - полагает военный эксперт и добавляет, что в этом случае следует сохранить интригу: - Каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет - это держать в государственной тайне".

На вопрос журналиста о том, позволит ли мировой сообщество Киеву иметь собственное ядерное оружие, Козий даже сомнений не высказал.

"А кто нам запретит?", - поинтересовался он в ответ и заверил, что "никто не мешает развивать тактическое ядерное оружие", а также систему его доставки.

Ключевой вопрос

Однако, речь идёт только о тактическом ядерном вооружении. На стратегическое, судя по словам эксперта, у Киева нет ни соответствующих денег, ни даже места для полигона.

"Это огромные расходы, и где мы будем ее испытывать? - задал риторический вопрос Козий. - Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий".

Давить на Россию

Резюмируя свою мысль о тактическом ядерном вооружении, Козий напомнил о политическом давлении на Россию и не исключил, что нечто подобное может грозить и Украине, если Киев перейдёт за рамки дозволенного.

"Опыт войны показал, что политическое давление, которое касается России, может вестись отдельными странами, компаниями и политиками, а может и не вестись", - поясняет военный эксперт.

Однако, полагает возможным брать Киеву на вооружение опыт Израиля.

"Что касается ядерного оружия в Украине, я считаю, что Израиль в этом плане интересные вещи делает, - отметил Козий. - На эту тему в той стране вообще не ведутся разговоры. Вместе с тем, есть заявления экспертов о 80 боеголовках, боевых частях".

"Историческая ошибка"?

Ранее, напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил в интервью украинскому интернет-изданию "Гордон", что ядерное разоружение Украины после распада СССР было "исторической ошибкой".

"При этом Россия, которой мы передали наше ядерное оружие, оккупирует часть нашей территории и начинает против нас войну на востоке, а другие гаранты лишь высказывают свою озабоченность… Я был убежден, что страны-гаранты и их союзники по НАТО сделают заявление, что если агрессия не прекратится, они выступят на стороне Украины. Вот такой я был идеалист... - заявил "кровавый пастор", как называют Турчинова в Сети. - А меня по плечу похлопали и сказали: дорогой, дескать, а этот меморандум нас ни к чему не обязывает. Мы осуждаем агрессию и будем помогать лишь на политическом и дипломатическом уровнях, но ни о какой военной помощи мы говорить не готовы. Для меня это, честно говоря, было потрясением, трагедией: ты-то ждешь, что будет реальная поддержка, реальная помощь, а вместо этого нас "ободряют". Мол, на дипломатическом уровне мы вам поможем вести переговоры, но вы не суетитесь, не обостряйте ситуацию, не провоцируйте Россию на масштабное вторжение…"

Вторит Турчинову и депутат Верховной рады Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, призвав "исправить ошибку" 1994 года, согласно которой на Украине ликвидирован ядерный арсенал. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Парламентарий даже похвалил Турчинова за признание того, что ядерное разоружение Украины являлось ошибкой.

"Я об этом говорил десятки раз: это наша стратегическая ошибка, за которую мы сегодня платим кровью и территориями", - надрывно вещает лидер "радикалов".

При этом Киев, по мнению Ляшко, якобы имеет все возможности, чтобы вернуть себе ядерное оружие. Депутат считает, что тут, мол, нужна лишь политическая воля.

Команда Зеленского против

Однако, советник будущего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин уверен, что Незалежной тактического ядерного оружия иметь не нужно.

В интервью украинскому изданию "Апостроф" он поставил под сомнение возможность использования ядерного вооружения.

"Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили?", - в ответ на вопрос журналиста отметил Апаршин.

Он не исключил, что если у Киева появится собственный ядерный арсенал, то его ждёт неминуемая расплата - санкции.