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"А кто будет тушить пожары?": МЧС решило пустить "под нож" сотни своих учреждений

25 сентября 2019, 03:39  •  71 • Политика
В рамках перехода на новую организационно-штатную структуру и проводимой в связи с этим реорганизации, МЧС ликвидирует 578 учреждений, входящих в ведомство. Среди них – пожарно-спасательные подразделения и кризисные центры. "А кто будет тушить пожары", - интересуются пользователи Сети.
Как сообщили в пресс-службе министерства, произойти это должно уже до конца текущего года. Коснется это и некоторых пожарно-спасательных подразделений, и Центров управлений в кризисных ситуациях. Также будет сокращено число учреждений, входящих в Госинспекцию по маломерным судам и Центр материально-технического обеспечения, пишет ТАСС.
Все организационные моменты в министерстве планируют завершить к концу текущего года. Однако сотрудников организаций, которые "пускают под нож", без внимания не оставят.
"Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров", - отметили в МЧС.

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