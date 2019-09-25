"А кто будет тушить пожары?": МЧС решило пустить "под нож" сотни своих учреждений

Как сообщили в пресс-службе министерства, произойти это должно уже до конца текущего года. Коснется это и некоторых пожарно-спасательных подразделений, и Центров управлений в кризисных ситуациях. Также будет сокращено число учреждений, входящих в Госинспекцию по маломерным судам и Центр материально-технического обеспечения, пишет ТАСС.

Все организационные моменты в министерстве планируют завершить к концу текущего года. Однако сотрудников организаций, которые "пускают под нож", без внимания не оставят.