"А королева разрешила?": Имя дочери принца Гарри и Меган Маркл вызвало споры

Имя новорождённой дочери принца Гарри и Меган Маркл вызвало споры. Малышке дали имя Лилибет - в честь домашнего прозвища королевы Елизаветы II. Но разрешила ли королева использовать его?

В семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл долгожданное прибавление. В пятницу, 4 июня, в больнице Санта-Барбары в Калифорнии у пары родилась дочка. Малышку назвали Лилибет. Как отмечают "Дни.ру", это домашнее прозвище королевы Елизаветы II.

Имя новорождённой малышки тут же вызвало споры. В частности, небольшой спор возник в эфире австралийского утреннего шоу Sunrise.

Ведущая Кайли Гиллис поинтересовалась: а получили ли молодые родители разрешение от королевы?

В ответ королевский журналист Питер Форд, как пишет Express, посчитал "сомнительным использование чьего-либо личного прозвища" и отметил, что "его происхождение оспаривается".

Упрекнули молодых родителей и в том, что они, с одной стороны, хотят держаться подальше от королевской семьи, а с другой, вновь оказались в центре внимания. Форд подчеркнул, что если бы Гарри и Меган действительно хотели проявить уважение к бабушке, то "им следовало бы просто заткнуться и прекратить давать интервью".

Напомним, что у принца Гарри и его супруги Меган Маркл уже есть сын Арчи. Он родился 6 мая 2019 года. Сейчас родители стараются оберегать сына от внимания журналистов.