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"А когда в Москве работали…?": Соратника Зеленского застали врасплох вопросом после русофобской речи
19 января 2021, 14:30 • 72 • Политика
Соратника президента Украины Владимира Зеленского, депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Гурина застали врасплох "неловким" вопросом после русофобского заявления. "Дмитрий, а когда вы в Москве работали, тоже общались на украинском?", - внезапно поинтересовалась подписчица из Facebook.
После вступления в силу закона о тотальной украинизации на Украине Гурин выложил в Facebook пост, где заявил о том, что "нет проблемы" в том, что русскоязычные дети будут учиться в школах на украинском языке, в том, что дети "будут знать мировую культуру вместо "великой русской", которая, по его словам, "за всю историю имела лишь пару коротких интересных вспышек (во второй половине XIX века и во время Серебряного века), а всё остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия".
Большинство пользователей оказались возмущены таким заявлением депутата, партия которого во время выборов продвигала идею о примирении всех частей страны, а также о ликвидации введённых при Петре Порошенко русофобских законов, сеющих внутри страны вражду.
"Единственная проблема в том, что в нынешних условиях действительности дети в этой стране рождаться не будут", - написал пользователь Дмитрий Вдовико.
"А почему, собственно, вы за других собираетесь решать, в чём для них есть проблема, а в чём нет?", - возмущен Алексей Гуреев.
"Дмитрий, а когда вы в Москве работали, тоже общались на украинском?", - поинтересовалась внезапно Мария Корниенко, имея в виду работу Гурина дизайнером в Москве в 2002 году.
Депутат не нашелся, что ответить на такой прямой вопрос, пишет "Новороссия". При этом пользователей в свете русофобского поста депутата вопрос про Москву насмешил.
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