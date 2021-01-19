"А когда в Москве работали…?": Соратника Зеленского застали врасплох вопросом после русофобской речи

После вступления в силу закона о тотальной украинизации на Украине Гурин выложил в Facebook пост, где заявил о том, что "нет проблемы" в том, что русскоязычные дети будут учиться в школах на украинском языке, в том, что дети "будут знать мировую культуру вместо "великой русской", которая, по его словам, "за всю историю имела лишь пару коротких интересных вспышек (во второй половине XIX века и во время Серебряного века), а всё остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия".

Большинство пользователей оказались возмущены таким заявлением депутата, партия которого во время выборов продвигала идею о примирении всех частей страны, а также о ликвидации введённых при Петре Порошенко русофобских законов, сеющих внутри страны вражду.

"Единственная проблема в том, что в нынешних условиях действительности дети в этой стране рождаться не будут", - написал пользователь Дмитрий Вдовико.

"А почему, собственно, вы за других собираетесь решать, в чём для них есть проблема, а в чём нет?", - возмущен Алексей Гуреев.

"Дмитрий, а когда вы в Москве работали, тоже общались на украинском?", - поинтересовалась внезапно Мария Корниенко, имея в виду работу Гурина дизайнером в Москве в 2002 году.

Депутат не нашелся, что ответить на такой прямой вопрос, пишет "Новороссия". При этом пользователей в свете русофобского поста депутата вопрос про Москву насмешил.