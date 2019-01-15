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"А как появились эти избыточные требования?" Соловьёв задал неудобные вопросы Медведеву

15 января 2019, 22:39  •  106 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал премьер-министра России Дмитрия Медведева, который призвал облегчить существование российских предпринимателей, а также задал кабмину неудобные вопросы.
Напомним, ранее председатель правительства заявил о том, что для развития экономики РФ властям нужно создать комфортные условия для бизнеса. Поэтому нужно отменить многие лишние требования, мешающие работе предпринимателей.
Ситуацию Медведев сравнил с приготовлением омлета, которое жёстко регламентировано ГОСТом.
Непосредственно журналиста Владимира Соловьёва удивил тот факт, что ранее кабмин никаких усилий для пересмотра политики в данной сфере не предпринимал.
"А как появились эти избыточные требования? С неба свалились? Зачем ждать год, чтобы от них избавиться?" - написал Соловьёв в Twitter.
А как появились эти избыточные требования ? С неба свалились? Зачем ждать год, чтобы от них избавиться? https://t.co/FnrwWPoIce
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 15 января 2019 г.

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