"А как начинал, как дерзил России": Двойной проигрыш Пашиняна считал политтехнолог

По мнению Баширова, до Пашиняна наконец-то "дошло", что он проиграл не только в Нагорном Карабахе, но и поставил под угрозу энергетическую безопасность Армении.

"Без российского газа и стабильно работающей АЭС в Мецаморе Армения погрузится в средневековье. А как начинал, как дерзил России", - написал Баширов в своём Telegram-канале.

Так, ранее Пашинян заявил, что Ереван придерживается мнения о необходимости проводить скоординированную энергетическую политику, которая подразумевает формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка.

Премьер добавил, что для этого важно принять международный договор об общем рынке газа в ЕАЭС.