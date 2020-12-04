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"А как начинал, как дерзил России": Двойной проигрыш Пашиняна считал политтехнолог
04 декабря 2020, 15:45 • 147 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов указал на двойной проигрыш премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эксперт напомнил, что ещё недавно глава республики смел дерзить России, но теперь всё изменилось.
По мнению Баширова, до Пашиняна наконец-то "дошло", что он проиграл не только в Нагорном Карабахе, но и поставил под угрозу энергетическую безопасность Армении.
"Без российского газа и стабильно работающей АЭС в Мецаморе Армения погрузится в средневековье. А как начинал, как дерзил России", - написал Баширов в своём Telegram-канале.
Так, ранее Пашинян заявил, что Ереван придерживается мнения о необходимости проводить скоординированную энергетическую политику, которая подразумевает формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка.
Премьер добавил, что для этого важно принять международный договор об общем рынке газа в ЕАЭС.
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