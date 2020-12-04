Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано&qu...
Киев предупредили о последствиях "блицкрига" в Донбассе: "Церемон...
Озвучен срок распада Украины
Главная / Политика

"А как начинал, как дерзил России": Двойной проигрыш Пашиняна считал политтехнолог

04 декабря 2020, 15:45  •  147 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов указал на двойной проигрыш премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эксперт напомнил, что ещё недавно глава республики смел дерзить России, но теперь всё изменилось.
По мнению Баширова, до Пашиняна наконец-то "дошло", что он проиграл не только в Нагорном Карабахе, но и поставил под угрозу энергетическую безопасность Армении.
"Без российского газа и стабильно работающей АЭС в Мецаморе Армения погрузится в средневековье. А как начинал, как дерзил России", - написал Баширов в своём Telegram-канале.
Так, ранее Пашинян заявил, что Ереван придерживается мнения о необходимости проводить скоординированную энергетическую политику, которая подразумевает формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка.
Премьер добавил, что для этого важно принять международный договор об общем рынке газа в ЕАЭС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
04 декабря 2020, 01:05
Оппозицию поставили в неудобное положение: "А то у нас какая-то невиданная форма демократии"
04 декабря 2020, 01:05
ЕС снова обвинил Россию: "Такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа"
04 декабря 2020, 10:15
Захарова рассказала о позоре Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное уби...
04 декабря 2020, 04:45
Задачку от ЦРУ раскусили в два счёта: "Ребята, пора перестать играть в игры"...
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2020, 22:05
Россия ещё накажет Украину за провокацию в Керченском проливе
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями"
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
28 ноября 2020, 21:20
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.