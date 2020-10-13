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"А как ещё?": В Госдуме рассказали, кто возглавит Госсовет России
13 октября 2020, 23:15 • 9 • Политика
В Госдуме рассказали, как будет формироваться Госсовет и кто его возглавит. По словам парламентариев, это укладывается в государственную логику.
Руководителем Госсовета станет президент России Владимир Путин, рассказал депутат Госдумы Павел Крашенинников. Он отметил, что это входит в полномочия главы государства, перечисленные в Конституции.
Орган будет состоять из постоянных членов, которые войдут в Госсовет по должности, и людей, которых президент включит лично. В конечном итоге глава государства будет определять не только состав Госсовета, но и его численность.
Напомним, что в начале года Путин предложил усилить роль Государственного совета. Данный орган будет курировать реализацию нацпроектов, оценивать качество жизни в регионах и станет проводником между регионами и федеральным центром в решении некоторых вопросов. При этом, по словам российского лидера, Госсовет не будет дублировать функции Совета Федерации.
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