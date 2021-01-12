"А к Байдену можно?" - "Только через Сороса!": Компромат на демократов опубликовал WikiLeaks

Скандалов вокруг имени Джорджа Сороса великое множество. Он известен как организатор бархатных революций по всему миру, и это лишь часть бизнеса. В 2016 году сообщалось, что благотворительный фонд Сороса использовал приезд папы римского Франциска в США, чтобы повлиять на ход президентской гонки и увеличить влияние в католической церкви. Об этом сообщали Washington Times со ссылкой на документы, опубликованные порталом WikiLeaks. Теперь же информацию об участии Сороса в гонке президентов освежили и российские журналисты.

Так, Виталий Ким в обзоре для "Экспресс газеты" говорит, что чуть ли не вся команда Джо Байдена перед назначением проходила собеседование у Джорджа Сороса. Кстати, многие работали и в команде Хиллари Клинтон с Бараком Обамой. Этот штат отличается критическим отношеним к России. И сегодня, даже не заняв толком новые должности, они призывают усилить давление на Москву.

Ким говорит, что WikiLeaks опубликовал переписку о "некоем собеседовании с организатором бархатных революций на постсоветском пространстве Джорджем Соросом" вице-президента США Камалы Харрис, госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, директора ЦРУ Эврила Хейнса. Впрочем, тут сразу стоит оговориться, что сейчас предполагаемым директором ЦРУ называют вовсе не Хейнса, а Уильяма Бёрнса. Он, кстати, тоже не пылает любовью к России. В период с 2005 по 2008 год Бёрнс работал послом США в России. Тогда он отличался вполне себе спокойным отношением к нашей стране. Но позже многое изменилось, об этой части карьеры Бёрнса мы писали ранее.