"А их можно купить?": Эрдоган начал переговоры с Россией по Су-57 - СМИ

Эрдоган заявил, что ведёт переговоры с Россией о покупке новейших российских истребителей Су-57, которые он видел во время своего визита на МАКС-2019. Об этом сообщает РИА Новости, но подробности не уточняются.

Напомним, что после закупки Турцией комплексов C-400 США пригрозили, что отменят поставку Анкаре своих истребителей F-35, которые турецкая сторона частично оплатила. Однако Эрдоган отреагировал спокойно, отметив, что вполне способен найти альтернативу. После этого появились слухи о том, что Турцию заинтересовали российские истребители.