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"А их можно купить?": Эрдоган начал переговоры с Россией по Су-57 - СМИ
30 августа 2019, 19:54 • 8 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о переговорах по покупке российских истребителей Су-57. Об этом сообщает ряд СМИ. Несколькими днями ранее на авиасалоне МАКС-2019 турецкий лидер осмотрел образец этого самолёта и поинтересовался, можно ли их купить.
Эрдоган заявил, что ведёт переговоры с Россией о покупке новейших российских истребителей Су-57, которые он видел во время своего визита на МАКС-2019. Об этом сообщает РИА Новости, но подробности не уточняются.
Напомним, что после закупки Турцией комплексов C-400 США пригрозили, что отменят поставку Анкаре своих истребителей F-35, которые турецкая сторона частично оплатила. Однако Эрдоган отреагировал спокойно, отметив, что вполне способен найти альтернативу. После этого появились слухи о том, что Турцию заинтересовали российские истребители.
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