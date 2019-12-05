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"А Грузия - это рядом с Россией?": Как Запад пытается обыграть нас, подбрасывая "мелкотравчатых Скрипалей"
05 декабря 2019, 08:39 • 125 • В мире
Эксперты оценили дипломатические манипуляции Берлина в отношении российских дипломатов. По мнению собеседников Царьграда, Запад таким образом пытается воздействовать на Россию в преддверии важных переговоров. Повод для этого был выбран более чем странный - убийство некоего гражданина Грузии, в котором подозревают гражданина РФ. По мнению главы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, на Западе "мельчают Скрипали", которых делают "героями" подобного рода скандалов. По его словам, есть ощущение, что эта проходная история специально раскручивалась. "Сидят там, перекручивают: смотрите, гражданина Грузии убили. Грузия - это ведь рядом с Россией? Рядом. Отношения сложные? Сложные. Значит, наверняка это заинтересована Россия", - предположил он.
МИД пообещал ответные меры из-за высылки двух российских дипломатов из Германии. Как сообщили в министерстве, заявления Берлина они находят безосновательными и недружественными, а также подчеркнули, что не допустят политизированный подход к вопросам следствия.
Напомним, что в ФРГ в политическую плоскость перешло расследование убийства гражданина Грузии, случившееся летом в Берлине. Убийство гражданина Грузии произошло в районе Моабит в августе. По версии прокуратуры, к убийству может быть причастен 49-летний гражданин России, которого уже задержали. Отмечается, что у него нашли "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором он пытался скрыться".
На этом фоне немецкий МИД объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, а также вызвал российского посла Сергея Нечаева для вручения официальной ноты. В ней Россию призывают к сотрудничеству с Генеральной прокуратурой по делу об убийстве.
Кроме того, как ранее заявили в Кремле, дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. В Москве решительно отвергли "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Проходная история
По версии опрошенных Царьградом экспертов, нынешняя политическая возня, закрутившаяся на фоне "проходной истории", будто намекает, что всё это только ради срыва важных переговоров. Как отметил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, есть ощущение, что определённые силы заинтересованы в том, чтобы сорвать важные переговоры, международные мероприятия с участием России.
"Сидят и судорожно перебирают: а что у вас, ребята, в рюкзаках? Сидят, перекручивают: смотрите, гражданина Грузии убили. Грузия - это ведь рядом с Россией? Рядом. Отношения сложные? Сложные. Значит, наверняка это заинтересована Россия. Так они далеко уйдут", - иронично заметил он.
При этом, подчеркнул Малькевич, судя по нынешнему эпизоду, который стал катализатором для дипломатической перекройки, Скрипали на Западе "мельчают".
Не исключено, подчеркнул эксперт, что шумиха в Берлине приурочена в том числе к вопросам энергетики. Напомним, что ранее в Госдепе отметили, что им так и не удалось остановить реализацию проекта "Северный поток - 2", однако при помощи дипломатии удалось замедлить.
"Это понятно, - согласен с "энергетическим подтекстом" Малькевич. - Естественно, это такая поспешная работа, достаточно топорная. Можно было бы сделать тоньше, играть вдолгую, но у них времени на это нет. И это их выдаёт с головой".
По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем военного эксперта Александра Жилина, англосаксы попросту кирпичик за кирпичиком реализуют свои проекты.
По версии Жилина, не исключено, что антироссийская риторика на Западе продолжит развиваться.
"Неужели кто-то думает, что когда они уже воспитали несколько поколений русофобов и когда они создали "Украина - анти-Россия", вот этот вот ресурс, сегодня они кому-то позволят просто так поменять курс? Нет. Поэтому они будут этими вещами торпедировать постоянно. И это в стиле англосаксов. Удар в спину, удар в спину, провокация и так далее", - отметил он.
Не поддаваться
Малькевич, в свою очередь, отмечает, что, понимая то, как действует Запад и зачем сеет провокации, мы должны "не стесняться, а вести агрессивную наступательную информационную политику".
Судя по биографии погибшего, в Грузии он фактически сдал своих знакомых спецслужбам, отмечает немецкий политолог Александр РАР. "А шумиха вокруг напоминает начало разговоров о Скрипалях", — заявил он в разговоре с телеканалом "360".
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