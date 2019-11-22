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"А где же Пугачёва?": Примадонне не досталось награды, а Доронина в Кремле пошепталась с Путиным
22 ноября 2019, 15:09 • 19 • Политика
В четверг, 21 ноября, в Кремле проходила церемония вручения государственных наград. Внимательные журналисты отметили несколько интригующих деталей. К примеру, не было Примадонны - награды она не получила, а Татьяна Доронина во время награждения о чём-то шепталась в Владимиром Путиным, схватив его за руку, а потом и вовсе куда-то ушла с президентом.
Большая часть лауреатов получили государственные награды в связи с юбилейными датами. К примеру, Александре Пахмутовой, как и политику Николаю Рыжкову, недавно исполнилось 90 лет. Татьяна Доронина отметила 85-летие, а Геннадий Зюганов - 75-летие.
Юбилейным стал год и для Аллы Пугачёвой: она отпраздновала весной свой 70-летний юбилей. Как предполагают журналисты "МК", её отсутствие можно объяснить довольно просто. Дело в том, что обычно за награждение будущих лауреатов ходатайствуют профильные министерства или трудовые коллективы. А кто мог просить за Примадонну, которая "сама себе хозяйка"?
В специально отведённой комнате угощали чаем с пирогами самых "возрастных" участников церемонии. Здесь же "спрятался" от журналистов и Геннадий Зюганов, который обычно от возможности произнести речь не отказывается.
От лётчиков-героев Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые посадили самолёт с пассажирами в кукурузном поле, журналистов в буквальном смысле отгоняли их жены.
А Владимир Мединский, к которому у прессы накопилось огромное количество вопросов, чтобы избежать общения с представителями СМИ, старательно вёл беседы о погоде со всеми деятелями культуры, попадавшимися ему на пути.
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