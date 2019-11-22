"А где же Пугачёва?": Примадонне не досталось награды, а Доронина в Кремле пошепталась с Путиным

Большая часть лауреатов получили государственные награды в связи с юбилейными датами. К примеру, Александре Пахмутовой, как и политику Николаю Рыжкову, недавно исполнилось 90 лет. Татьяна Доронина отметила 85-летие, а Геннадий Зюганов - 75-летие.

Юбилейным стал год и для Аллы Пугачёвой: она отпраздновала весной свой 70-летний юбилей. Как предполагают журналисты "МК", её отсутствие можно объяснить довольно просто. Дело в том, что обычно за награждение будущих лауреатов ходатайствуют профильные министерства или трудовые коллективы. А кто мог просить за Примадонну, которая "сама себе хозяйка"?

В специально отведённой комнате угощали чаем с пирогами самых "возрастных" участников церемонии. Здесь же "спрятался" от журналистов и Геннадий Зюганов, который обычно от возможности произнести речь не отказывается.

От лётчиков-героев Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые посадили самолёт с пассажирами в кукурузном поле, журналистов в буквальном смысле отгоняли их жены.

А Владимир Мединский, к которому у прессы накопилось огромное количество вопросов, чтобы избежать общения с представителями СМИ, старательно вёл беседы о погоде со всеми деятелями культуры, попадавшимися ему на пути.