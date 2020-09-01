"А где же он?". Немецкий политолог поделился инсайдом: Навального в Charite нет

По словам политолога, его друга, живущего в Германии, поместили в ту же клинику после перенесённого микроинсульта. Это произошло ещё до того, как в Charite привезли Навального. Поскольку у пациента был микроинсульт, его постоянно возили из одного корпуса в другой, чтобы следить за его состоянием по показаниям приборов. В какой-то момент в отделении интенсивной терапии появилась охрана "с проволочкой в ухе". При этом самого Навального друг Сергиенко ни разу не видел.

Медсёстры и медбратья отвечать на вопросы о недавно поступившем русском пациенте отказывались. При этом они подтвердили, что в VIP-палатах его нет, так как там отсутствует нужное оборудование, и в палате интенсивной терапии его тоже не оказалось.

А где же он тогда? Итого в Charite нет охраны, на этаже интенсива его нет, значит? Здоровье вне опасности. Но вопрос тогда простой! А где же он? И почему об этом не говорят? - пишет Сергиенко.

Скриншот:Telegram/Сергиенко

Напомним, что Навального по просьбе его родственников экстренно перевезли в Германию и положили на лечение в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи уже заявили, что блогер мог быть отравлен веществами группы ингибиторов холинэстеразы. При этом внештатный специалист Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов уверен, что омские врачи, которые первые обследовали Навального, не могли не заметить этих отравляющих веществ. Он не исключает, что основателя ФБК накачали по дороге в Германию препаратами, который дают схожий результат анализа.