"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмиралом Горшковым" покинули Кубу

Постоянные вояжи американских военных кораблей в Черное море, поближе к российской границе, не остались без "ответки". Пока американский эсминец "Карни" вошел в черноморскую акваторию, чтобы принять участие в учения Sea Breeze - 2019, отряд российских боевых кораблей вместе с фрегатом "Адмирал Горшков", несущим на борту "Калибры", несколько дней назад вошли в порт Гаваны.

Появление грозного российского фрегата у кубинских берегов вызвало панику среди американских военных чиновников. СМИ США сообщили, что "смертельные ракеты теперь могут достигнуть американских городов всего лишь за шесть минут".

27 июня Северное командование вооруженных сил США опубликовало на своем официальном Twitter-аккаунте сообщение о том, что за российским фрегатом "Адмирал Горшков", который зашел в порт Гаваны, ведется тщательная слежка. "Мы не будем обсуждать все предпринятые меры, но командование воздушно-космической обороны Северной Америки проводит воздушные операции для защиты США и Канады", - говорится в сообщении.

Большая часть американцев в комментариях к записи выразили явную тревогу за свою безопасность. "Давайте, киски, затопите его", "Выследите и затопите его. Проявите инициативу, все знают, что мы воюем с Россией. Не забывайте о слогане Nike: Just do it", - писали они в комментариях.

И вот отряд боевых российских кораблей отправился в обратный путь. Пользователи Сети из США и стран Карибского бассейна наблюдают за продолжением похода судов ВМФ России.

"Российская флотилия во главе с "Адмиралом Горшковым" покинула Кубу. Русские рядом?", - написала в своем микроблоге в Twitter оппозиционная венесуэльская журналистка Беатрис Галиндо, опубликовав карты наблюдения за продвижением российских кораблей.

#29Junio La flotilla rusa encabezada por la fragata Almirante Gorshkov, e integrada además por el buque logístico Elbrus y el remolcador de rescate Nikolai Chiker salieron de Cuba. Los rusos están cerca???? pic.twitter.com/fPP59wy9Gv — Beatriz Galindo (@bgalindo74) 29 июня 2019 г.