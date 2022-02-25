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"А где укрепления? Где бронетехника?": Фото нацгвардии Украины на мосту в Киеве вызвало вопросы

25 февраля 2022, 17:15  •  675 • Политика
Reuters показал свежие фотографии с улиц столицы Украины. Украинская нацгвардия встала на мосту в Киеве. "А где укрепления? Где бронетехника? Что за постановочный кадр?!" – задаётся вопросом политолог Руслан Осташко.
Reuters опубликовал свежие фотографии с улиц столицы Украины. На одной из них бойцы украинской нацгвардии залегли на мосту в Киеве. Политолог Руслан Осташко назвал снимок постановкой.
Речь идёт о фото, на котором около 20 украинских военных с автоматами заняли лежачие позиции на мосту. При этом никаких укрытий, хотя бы из шин, которые так любят в Киеве, не видно.
А где укрепления? Где бронетехника? Что за постановочный кадр?!
- написал Осташко в своём Telegram-канале.
Напомним, что русские военные находятся на подступах к Киеву. Идёт переброска военных и техники. Очевидцы ожидают скорой развязки.

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