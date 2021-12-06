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"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину

06 декабря 2021, 00:20  •  155 • Политика
В интернете пользователи высмеяли очередную публикацию на Западе о "плане нападения" России на Украину.
Издание Bild в Германии представило очередной якобы "план вторжения" России на Украину. Издание ссылается на источники в НАТО. Журналисты издания уверяют, что "наступление на Киев" начнётся в конце января - начале февраля 2022 года.
В соцсетях высмеяли очередной вброс СМИ стран Запада, многие указали, что журналисты Bild вдохновлялись планом "Барбаросса" нацистской Германии по захвату СССР.
Bild утверждает, что план предполагает три этапа "захвата" Украины: захват юга страны, удар по Харькову и осада Киева. Об этом сообщает Ura.ru
Публикацию также оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова: она обратила внимание, что украинский Львов на карте указан под немецким названием 1942 года - Лемберг.
"План не очень понятный, а где подводный флот Белоруссии, надо у Псаки уточнить", - пошутил Осип.
Они уже и план нам составили. Скоро по ходу и наступление от нашего имени начнут,
- пишет Оберег.
"Госпереворот уже 1 декабря состоялся, осталась в 16:00 война с Британией", - отметил Fabian.

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