"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину

В интернете пользователи высмеяли очередную публикацию на Западе о "плане нападения" России на Украину.

Издание Bild в Германии представило очередной якобы "план вторжения" России на Украину. Издание ссылается на источники в НАТО. Журналисты издания уверяют, что "наступление на Киев" начнётся в конце января - начале февраля 2022 года.

В соцсетях высмеяли очередной вброс СМИ стран Запада, многие указали, что журналисты Bild вдохновлялись планом "Барбаросса" нацистской Германии по захвату СССР.

Bild утверждает, что план предполагает три этапа "захвата" Украины: захват юга страны, удар по Харькову и осада Киева. Об этом сообщает Ura.ru

Публикацию также оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова: она обратила внимание, что украинский Львов на карте указан под немецким названием 1942 года - Лемберг.

"План не очень понятный, а где подводный флот Белоруссии, надо у Псаки уточнить", - пошутил Осип.

Они уже и план нам составили. Скоро по ходу и наступление от нашего имени начнут,

- пишет Оберег.

"Госпереворот уже 1 декабря состоялся, осталась в 16:00 война с Британией", - отметил Fabian.