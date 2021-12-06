|
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину
06 декабря 2021, 00:20 • 155 • Политика
В интернете пользователи высмеяли очередную публикацию на Западе о "плане нападения" России на Украину.
Издание Bild в Германии представило очередной якобы "план вторжения" России на Украину. Издание ссылается на источники в НАТО. Журналисты издания уверяют, что "наступление на Киев" начнётся в конце января - начале февраля 2022 года.
В соцсетях высмеяли очередной вброс СМИ стран Запада, многие указали, что журналисты Bild вдохновлялись планом "Барбаросса" нацистской Германии по захвату СССР.
Bild утверждает, что план предполагает три этапа "захвата" Украины: захват юга страны, удар по Харькову и осада Киева. Об этом сообщает Ura.ru
Публикацию также оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова: она обратила внимание, что украинский Львов на карте указан под немецким названием 1942 года - Лемберг.
"План не очень понятный, а где подводный флот Белоруссии, надо у Псаки уточнить", - пошутил Осип.
- пишет Оберег.
"Госпереворот уже 1 декабря состоялся, осталась в 16:00 война с Британией", - отметил Fabian.
Подпишитесь на нас
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 12:25
|
04 декабря 2021, 01:05
|
03 декабря 2021, 02:20
|
01 декабря 2021, 23:30
|
01 декабря 2021, 02:30
|
01 декабря 2021, 06:35
|
30 ноября 2021, 00:15