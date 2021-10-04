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"А где газ из США?": Польские читатели задали вопросы борцам с "Северным потоком - 2"

04 октября 2021, 18:50  •  495 • Политика
Польские читатели Interia припомнили Евросоюзу борьбу с русским газом. "Опять в повышении цен виновата Россия? А где газ из США?" - задаются вопросом в комментариях.
В 2022 году можно ожидать очередных волн инфляции на рынке газа и электроэнергии, которые затронут не только предприятия, но и простых граждан, утверждает польский экономист Петр Арак в статье польского издания Interia. Читатели быстро напомнили эксперту, кто именно виноват в таком положении вещей.
Сам экономист, разумеется, винит в происходящем Россию и "Газпром", а также газопровод "Северный поток - 2". В частности, он жалуется, что русские не поставляют в Европу больше своего газа. Подобный аргумент вызвал недоумение у польских читателей.
Я ничего не понимаю. Много лет вся Европа изо всех сил старалась ограничить закупки газа в России (диверсификация и всё такое), а сейчас, вместо того чтобы радоваться, она подняла крик, что россияне продают мало газа,
- пишет читатель под ником Tadek.
Теперь СМИ будут продвигать такие объяснения? Опять в повышении цен виновата Россия? А где газ из США? Что, СПГ-терминал в Свиноуйсьце не работает? Ох, пожалуй, придётся умолять Россию на коленях,
- возмущается i co teraz?
А всё из-за безумцев из ЕС, которые поставили какие-то абсурдные климатические цели,
- указывает Tomasz.
Также польские читатели рекомендуют властям ЕС брать пример с Венгрии, которая заключила контракт с Россией о поставке газа на 15 лет.

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