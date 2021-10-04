"А где газ из США?": Польские читатели задали вопросы борцам с "Северным потоком - 2"

Польские читатели Interia припомнили Евросоюзу борьбу с русским газом. "Опять в повышении цен виновата Россия? А где газ из США?" - задаются вопросом в комментариях.

В 2022 году можно ожидать очередных волн инфляции на рынке газа и электроэнергии, которые затронут не только предприятия, но и простых граждан, утверждает польский экономист Петр Арак в статье польского издания Interia. Читатели быстро напомнили эксперту, кто именно виноват в таком положении вещей.

Сам экономист, разумеется, винит в происходящем Россию и "Газпром", а также газопровод "Северный поток - 2". В частности, он жалуется, что русские не поставляют в Европу больше своего газа. Подобный аргумент вызвал недоумение у польских читателей.

Я ничего не понимаю. Много лет вся Европа изо всех сил старалась ограничить закупки газа в России (диверсификация и всё такое), а сейчас, вместо того чтобы радоваться, она подняла крик, что россияне продают мало газа,

- пишет читатель под ником Tadek.

Теперь СМИ будут продвигать такие объяснения? Опять в повышении цен виновата Россия? А где газ из США? Что, СПГ-терминал в Свиноуйсьце не работает? Ох, пожалуй, придётся умолять Россию на коленях,

- возмущается i co teraz?

А всё из-за безумцев из ЕС, которые поставили какие-то абсурдные климатические цели,

- указывает Tomasz.

Также польские читатели рекомендуют властям ЕС брать пример с Венгрии, которая заключила контракт с Россией о поставке газа на 15 лет.