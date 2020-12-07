"А этот кретин понимает?..": Соловьёв начал вкрадчиво, но не сдержался и перешёл на крик

Бывший президент Украины Леонид Кравчук потребовал отключить Россию от международной расчётной системы SWIFT в качестве "наказания" за конфликт в Донбассе. Заявление прозвучало накануне и было раскритиковано со всех сторон. Как минимум, Кравчука обвинили в непрофессионализме, поскольку в конечном счёте так называемое наказание России ударит и по Украине. Об этом в эфире авторской программы на "России 1" говорил и тележурналист Владимир Соловьёв.

Начал Соловьёв вкрадчиво:

"А этот кретин понимает, что, исходя из этих санкций, Украина не получит деньги за транзит российского газа? Интересно, он понимает, какая дырка в бюджете будет? Сколько сейчас Киев получает за транзит? Он понимает, что вы недополучите $3 миллиарда в и без того дырявую казну? Я понимаю, что у вас страна бессмыслицы. Этот человечек, который, по идее, должен быть по вашим же законам люстрирован, сделал своё заявление как кто? Как почётный пенсионер местного значения?"

Соловьёв, в том числе, обращался к украинскому эксперту Василю Вакарову. И по мере продолжения дискуссии градус только увеличивался. Василь попытался ответить, что Кравчук сделал заявление как представитель контактной группы по Минским соглашениям от Украины. Соловьёв заявил, что "нет никакой контактной группы" и начал выходить из себя.

"Контактная группа должна заниматься выполнением Минских соглашений на постоянной основе. И чтобы делать это, он (Кравчук. - Ред.) должен понять, что нет никакого агрессора России, - перешёл Соловьёв на крик. - Мне наплевать, что говорит этот безграмотный бывший (президент), продавший партию, которой он служил, предатель и негодяй. Он предал ту страну, которой служил и присягал!"