"А это снова мене": Малофеев сравнил украинских политиков с героями "Свадьбы в Малиновке"

Ведущий "Время покажет" Артём Шейнин в эфире очередного выпуска программы обратился к заместителю главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константину Малофееву, попросив его прокомментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского за три дня до встречи в "нормандском формате".

"Люди в ДНР и ЛНР за три дня до "нормандского формата" слушают эти слова президента Зеленского, который много раз говорил: "Вы наши, мы хотим вас вернуть, мы вообще хотим объединиться, интегрировать". Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, какой месседж в Донбассе получают вот из этих вот многочисленных слов и фраз? Чего дальше мне ждать от всего этого? Потому что всё-таки "нормандский формат", на минуточку, это про Донбасс. Про гражданскую войну на Донбассе. А мы все всё время обсуждаем, что Зеленский разговаривает там с Парубиями, с Тимошенками, Порошенками. Но любое заявление человека из команды Зеленского - это, по сути дела, разговор ещё и с другой стороной конфликта - с Донбассом. И вот это, он им что говорит, на ваш взгляд?" - поинтересовался Шейнин.

Малофеев ответил, что слова Зеленского можно перевести как "ему наплевать на них" (на Донбасс. - Прим. ред.).

"Я бы хотел вернуться к характеристике тех трёх людей, подписавших вот это воззвание на Майдан. И напомнить, что, к сожалению, я бы согласился, может, с моими коллегами в отношении такого сложного анализа того, что происходит в украинской политике. Но, по-моему, "Свадьба в Малиновке" всё-таки максимально характеризует: "Это мене, это мене, это тебе, это тоже мене", - считает заместитель главы ВРНС.

По его словам, страх и жадность - главная мотивация украинских политиков.

"Те три человека - они регулируются ровно страхом и жадностью. Жадностью, что без них договорятся. А страхом, что, если договорятся, то с них спросят. И особенно с Парубия. Вот с него спросят точно. В любом случае и здесь, и там, надеюсь, спросят. А вот то, что касается Зеленского и его команды, так они же сейчас у прилавка. У них же очень просто, они расторговываются. И, как всякий торговец, он не выдаёт своих планов. Потому что он не знает, когда придётся торговаться, за сколько можно будет отдать людей в Донбассе. За сколько купить людей на Украине", - поясняет Малофеев.

Поэтому сейчас всё, что говорит Зеленский перед "нормандским форматом", - подготовка к торговле, считает Малофеев.

"Это всё показатель того, что, ребята, вы же понимаете, что я из этих формулировок могу вывернуть туда, могу вывернуть сюда, могу вывернуть так, и это всё там есть, и дальше давайте договариваться", - добавляет ведущий.

"А эти трое говорят: а мы? Не забудьте, когда договоритесь с Зеленским, - надо ещё с нами, с каждым. Ну, или хотя бы всем троим немножко - для сэбэ. Вот, собственно говоря, вся история про вот эту вот украинскую подготовку к этим переговорам. Ничего там политического нет, чистый бизнес. И плевать на людей в Донбассе, и плевать на людей на Украине", - резюмировал гость программы.