"А если бы не припугнули…": Эксперт описал альтернативный сценарий провокации с эсминцем

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок рассказал, что бы случилось, если бы Россия не открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу, вошедшему в русские воды.

Россия преподала военным Запада хороший урок, открыв предупредительный огонь по британскому эсминцу, нарушившему русскую границу у берегов Крыма. Такое мнение высказал военный обозреватель Михаил Ходарёнок, комментируя последствия инцидента в Чёрном море.

По его мнению, если бы военные России не открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу, то это бы дало сигнал другим, что можно беспрепятственно входить в русские воды. И тогда у берегов Крыма появился бы не один корабль, а целая эскадра.

Я считаю, что этот инцидент очень полезен. Теперь все желающие нарушить границу России в районе Крыма будут знать, что в самом лучшем случае они отделаются предупредительным огнём,

- сказал Михаил Ходарёнок в интервью журналисту Роману Голованову.

Военный обозреватель подчеркнул, что в инциденте с британским эсминцем Россия даже не задействовала всех имеющихся у неё средств. Так что это хорошее предупреждение Западу, добавил Михаил Ходарёнок.