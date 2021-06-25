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"А если бы не припугнули…": Эксперт описал альтернативный сценарий провокации с эсминцем
25 июня 2021, 19:35 • 270 • Политика
Военный обозреватель Михаил Ходарёнок рассказал, что бы случилось, если бы Россия не открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу, вошедшему в русские воды.
Россия преподала военным Запада хороший урок, открыв предупредительный огонь по британскому эсминцу, нарушившему русскую границу у берегов Крыма. Такое мнение высказал военный обозреватель Михаил Ходарёнок, комментируя последствия инцидента в Чёрном море.
По его мнению, если бы военные России не открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу, то это бы дало сигнал другим, что можно беспрепятственно входить в русские воды. И тогда у берегов Крыма появился бы не один корабль, а целая эскадра.
- сказал Михаил Ходарёнок в интервью журналисту Роману Голованову.
Военный обозреватель подчеркнул, что в инциденте с британским эсминцем Россия даже не задействовала всех имеющихся у неё средств. Так что это хорошее предупреждение Западу, добавил Михаил Ходарёнок.
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